Srpski stručnjak Miloš Milojević novi je trener Crvene zvezde.

Crveno-beli su tako ekspresno reagovali posle neočekivane ostavke Dejana Stankovića.

Milojević je do nedavno bio trener Malmea. On je do leta 2021. godine radio kao Stankovićev pomoćnik. Potom je uzeo Hamarbi, a od januara 2022. vodio Malme.

Kurir sport