RADNIČKOM POBEDA IMPERATIV! Šarac pred Spartak: Dobar rezultat bi podigao ekipu

Pomoćni trener fudbalskog kluba Radnički iz Niša Dragan Šarac rekao je danas da ekipa samo pobedama može da izadje iz krize, kao i da bi dobar rezultat protiv Spartaka "podigao" tim.

"Samo pobedama i dobrim treningom, kvalitetnom igrom možemo da izadjemo iz krize. Šef Lalatović (Nenad) sprovodi svoje ideje i jedan dobar rezultat protiv Spartaka bi nas 'podigao' i značio bi nam da još bolje radimo tokom predstojeće prvenstvene pauze", rekao je Šarac, preneo je klupski sajt.

Fudbaleri Radničkog dočekaće u ponedeljak u Nišu ekipu Spartaka iz Subotice, u utakmici 12. kola Super lige Srbije.

Spartak zauzima 12. mesto sa 10 bodova, a niški tim na 14. mestu ima bod manje.

Šarac je dodao da bez obzira na stanje na tabeli Radnički ima kvalitet, kao i da je napredak vidljiv.

"Meč protiv Voždovca (0:1) je već pokazao odredjene pomake u tom defanzivnom bloku, ali jedan prekid nismo odradili kako treba i iz toga smo primili gol", rekao je on.

Pomoćni trener niškog kluba istakao je da utakmica neće biti laka.

"Spartak ima jako dobru ekipu, doveli su Stanića (Petar) iz Zvezde, ali dugo nemaju pobedu. Najjači su u brzini i trenerskom iskustvu gospodina Petrovića (Slavko). Nezgodni su, imaju brzinu preko Srećkovića (Nikola) i Bjeličića (Ognjen). Mislim da ih je i vezni igrač Stanić iz Zvezde dobro pojačao, tu je i iskusni Tumbasević (Janko), ali mi gledamo nas. Idemo od utakmice do utakmice i pokušaćemo da pred našim navijačima dodjemo do tri boda", ocenio je on.

Za sutrašnji meč Radnički neće računati na povredjene Giorgija Papunašvilija i Rioheja Mićibućija.

Posle dolaska Lalatovića na mesto trenera, Radnički je doveo nekoliko pojačanja, a Šarac dodaje da se razmišlja o promenama u sastavu.

"Šef razmišlja da li će biti promena u sastavu, ali igrači dobro rade i nadamo se da će nam se to i vratiti. Djurišić (Marko) je igrao standardno u Voždovcu, Mihajlović (Stefan) je tek stigao, još je u nekom trenažnom procesu, pripremamo ga za naredne utakmice, kao i Djordjevića (Lazar)", zaključio je Šarac.

Meč izmeu Radničkog iz Niša i Spartaka iz Subotice igra se u ponedeljak od 19.00.

Beta