ZVEZDIN BISER NEĆE VIŠE DA NASTUPA ZA SRBIJU: Menja reprezentaciju po DRUGI put

Andrija Radulović, jedan od najvećih talenata Crvene zvezde u poslednjih godina, nalazi se na spisku mlade reprezentacije Crne Gore.

Kako prenose podgoričke "Vijesti", Radulović se nalazi na spisku selektora mlade reprezentacije Miodraga Vukotića za predstojeći septembarski ciklus.

On je već ranije nastupao za crnogorske timove, i to za selekcije do 15, odnosno 16 godina, a zatim je promenio reprezentaciju i nastupao za selekcije Srbije do 17 i do 20 godine. Sad izgleda da je ponovo odlučio da promeni fudbalsko državljanstvo i nastupa za državu u kojoj je rođen (u Kotoru 2002. godine).

Mladi krilni fudbaler koji pokriva i poziciju levog beka bio je jedan od najtalentovanijih igrača u svojoj generaciji, pre nego što je napravio dugu pauzu zbog mononukleoze. Ostao je u Zvezdi i pored interesovanja brojnih klubova iz inostranstva, a ima potpisan ugovor sa crveno-belima do 2025. godine.

Radulović se trenutno nalazi na pozajmici u ekipi Mladost GAT iz Novog Sada i ove sezone deluje da je na dobrom putu da opravda prognoze velikog talenta. U tekućoj sezoni odigrao je 11 utakmica i postigao četiri gola, što je odličan učinak, posebno kada se uzme u obzir činjenica da je ekipa iz Novog Sada postigla ukupno šest golova u 12 utakmica.

