MOŽDA SMO UŠLI U GINISOVU KNJIGU REKORDA... Petrić pred Vojvodinu: Posle meča čudno odigranog... Sledeći meč moramo da dobijemo

Trener fudbalera Partizana Gordan Petrić rekao je da bi dobar rezultat u predstojećoj prvenstvenoj utakmici protiv Vojvodine bio zamajac ekipi za težak raspored koji je očekuje do kraja prvog dela sezone.

"Posle jedne utakmice malo čudno odigrane, dolazi nam prvenstvena protiv protivnika koji za ovu sezonu ima velike planove. Ekipa koja ima brze igrače i možda fudbalski najinteligentnijeg igrača koga sam video (Nemanja Nikolić). Moramo da odgovorimo na neke zadatke, nadam se da su igrači spremni i koncentrisani. Sve što sam pričao o prethodnim, ako slučajno izgubimo da se vraćamo na nulu da je to za mene katastrofa, a tako mislim i za sutrašnju utakmicu", rekao je Petrić na konferenciji za novinare u Beogradu.

Fudbaleri Partizana igraju u nedelju od 19 časova u Humskoj protiv Vojvodine, utakmicu 13. kola Super lige Srbije.

foto: Starsport©

"To je utakmica koju moramo da dobijemo, da dobro uđemo u ciklus utakmica do 13. novembra. Sutrašnja utakmica je zamajac, ako sutra budeme sve u redu nadam se da će u narednim biti još bolje", naveo je trener Partizana.

On je pohvalno govorio o igraču Vojvodine Nemanji Nikoliću, koji je svojevremeno igrao u Partizanu.

"On je bio pre četiri, pet godina u Partizanu. Izuzetno cenim njegove fudbalske kvalitete. Može da napravi problem, a i igrači oko njega koji su brzi. Vojvodina je uz dva beogradska kluba konkurent, ali tu su TSC, Čukarički i uvek se još jedna ekipa pridruži grupi klubova u takmičenju za Evropu", rekao je Petrić.

Govoreći o Vojvodini, on je rekao da je Milan Rastavac iskusan trener koji zna da se takmiči i da je najavio da će njegova ekipa doći rasterećeno da igra, pokaže šta zna i iskoristi mane Partizana.

"Očekujem otvorenu utakmicu, ali sve to zavisi od nas, kako budemo ušli u utakmicu. Nebitno je da li je lepršava igra, u ovom trenutku je važno uzimati bodove, a šta će biti kad se završi polusezona videćemo", dodao je Petrić.

foto: Starsport©

Partizan je u sredu izgubio od drugoligaša iz Sremske Mitrovice u šesnaestini finala Kupa. Crno-beli su primili gol u trećem minutu nadoknade, a zatim su promašili sva četiri jedanaesterca.

"U toj utakmici nismo imali problema da smo bili pod pritiskom. Desio se gol u poslednjem minutu gde smo pokušali da prenesemo loptu, otišla je u aut i iz auta smo primili gol. To se dešava ali nije trebalo da se desi, pogotovo u 93. minutu. Partizan treba da teži ka tome da igrači prepoznaju situaciju i da profesionalno završe utakmicu, to se nije desilo", naveo je.

"Mene više brine što smo promašili četiri penala. To je znak da ovoj ekipi i igračima vrlo malo treba da ponovo uđu u neku nervozu. Da smo ranije primili gol postojala bi mogućnost da igrači drugačije reaguju kod penala. Svi igrači koji inače šutiraju slobodne udarce i penale imaju finu nogu da mogu da daju gol, to se nije desilo. Pričao sam sa njima posle utakmice i juče i mislim da su spremni za sutrašnju utakmicu. U životu i fudbalu mora da se sve zaboravi, a sve se svodi na priču dokazivanja", dodao je Petrić.

foto: Starsport©

Upitan da li ga je neko razočarao u tom meču, Petrić je odgovorio odrično.

"Igrali su koliko je trebalo u tom trenutku, teren je bio loš, možda spor, ali to su priče za malu decu. Ima stvari koje su mogli bolje da urade, ali dešavaju se takve utakmice. Šta je bilo u 90 minuta mogu da razumem, ali sama četiri penala zaredom, ne znam da li je to iko uradio, možda smo ušli u Ginisovu knjigu rekorda", rekao je.

Petrić je rekao i da je možda i on pogrešio i da su možda tokom pauze treninzi možda bili jači.

"U 78. minutu sam seo na klupu pored saradnika i rekao da mi nešto smrdi, da možemo da dobijemo gol, 'kokošku', i dobili smo takav gol. Ali ne zato što smo imali pritisak, nego igrači su stalno bili na zemlji, gubili su 30 sekundi, minut i onda se ritam spušta. Desilo se to što se desilo, pošao sam i od sebe, da li smo krivi možda za treninge ili izbor igrača. Bave se poslom u kome sve može da se promeni u roku od dve nedelje, moraju da budu spremni na to, da li su psihološki pali na nama trenerima je da ih vratimo. Mislim da su se vratili, videćemo sutra posle 90 minuta", dodao je Petrić.

On je rekao i da njegova ekipa nije potcenila protivnika.

"U prvom poluvremenu trebalo je da vodimo 4:0, u drugom su bili umorni, da li sam ja pogrešio u trenažnom procesu za vreme pauze... Ne delim ekipe na malu i veliku. Igrali 90 minuta sa drugoligašem ili Vojvodinom, to što se desilo u sredu dešavalo se i pre. Možda nemamo dovoljno lidera u timu kada je kritično da izguramo do kraja. To se dobija iskustvom, treningom, jakim utakmicama. Ne mislim da smo ih potcenili, nismo imali nijedan problem protiv njih, ali igračima malo treba da psihički padnu", rekao je Petrić.

foto: Starsport©

Trener Partizana rekao je i da bi bilo lepo da ekipa u sutrašnjoj utakmici ima podršku navijača.

"Kada sam došao pre skoro dva meseca rekao sam da sve ono što se dešava u svlačionici igrači između sebe rešavaju. Ne treba da se opterećuju situacijom u klubu, Sportskom društvu, na tribinama, već da igraju za sebe, porodicu, novi ugovor... Ne treba da nas optereti, ali bi bilo lepo da imamo podršku kao što smo do sada imali", naveo je Petrić.

Do kraja jesenjeg dela crno-bele čeka režak raspored, a Petrić je rekao da Partizan ima dovoljno igrača da to izdrži.

"Klub kao što je Partizan ima igrače koji imaju neki kvalitet. Nema šanse da svi dobiju istu minutažu, zna se kostur tima, igrači koji moraju da igraju. Sigurno je da ćemo u nekom trenutku rotirati, možda već sutra, ali imamo dovoljan fond igrača da to izguraju do kraja. Partizan može da izgura da igra četvrtak-nedelja, ako neko odigra pet, šest utakmica po 90 minuta, on je spreman", naveo je Petrić.

Uoči 13. kola, Partizan je šesti na tabeli sa 21 bodom iz 10 utakmica, a Vojvodina na petom mestu ima bod više, ali i utakmicu više.

