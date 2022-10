NAVIJAČI REALA NE BRINU ZA BUDUĆNOST: Mladi Brazilac produžio saradnju sa klubom

Brazilski napadač Vinisijus Žunior produžio je ugovor sa Real Madridom do leta 2027. godine.

Kako prenosi španski As, ugovor je već potpisan na leto, a samo je bilo pitanje kada će to biti javno objavljeno. Prethodni ugovor važio je do kraja sezone 2023./2024.

Real je 2018. godine doveo Vinisijusa iz Flamenga za 45 miliona evra, kada je on imao samo 18 godina. On trenutno prema Transfermarktu vredi čak 120 miliona evra, tako da se može reći da je ovo jedan od boljih poslova kluba iz Madrida u prethodnim godinama.

Za četiri godine u Realu, mladi Brazilac je skupio 187 utakmica, 44 gola i 48 asistencija.

On će sa svojom reprezentacijom biti protivnik Srbije u prvom kolu grupne faze Mundijala.

Kurir sport