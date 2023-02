KLOP TRAŽI IZLAZ IZ AGONIJE LIVERPULA : Bilo je dobro da se ne vidimo dva dana

Liverpul se nalazi u velikoj krizi, Jirgen Klop proživljava najteže dane na klupi slavnog kluba.

Nakon ubedljivog poraza protiv Vulverhemtona (3:0) Klop je rešio da da igračima dva dana slobodno.

"Analizirali smo sve, pričali o tome i onda sam im dao dva dana slobodno, jer smso imali dosta slobodnog od prošle subote do narednog ponedeljka. Mogao sam da zakažem trening oporavka za nedelju i da krenemo od ponedeljka, ali to ne bi bilo od pomoći. To bi bilo loše, bilo bi povreda, mnogo problema. U nedelju smo o svemu razgovarali. Mislim da je sto odsto imalo smisla da jedni druge ne vidimo dva dana. Pomoglo je. U nedelju sam otišao pomućenog raspoloženja, a vratio se dva dana posle dobro raspoložen", priznao je Klop.

Everton je sa novim menadžerom Šonom Dajšom, šokirao lidera šampionata, ekipu Arsenala sa 1:0.

"Ove nedelje svi su izgledali neverovatno sveže. To je istina. Treniranje je bilo dobro, super intenzivno. Čeka nas teška utakmica", dodao je Klop.

Kurir sport