TRAORE OTIŠAO PO PORODICU U TURSKU! Petrić otkrio pred Mladost: To mi je jako bitno, stigli su svi u Beograd!

Gordan Petrić trener Partizana održao je konferenciju za mediju uoči utakmice protiv Mladosti GAT u 21. kolu Superlige Srbije.

Petrić je najpre izjavio saučešće žrtvama katastrofalnog zemljotresa u Turskoj.

"Pre nego što počnemo da pričamo o fudbalu, da u moje ime izjavim saučešće svima koji su se našli u ovoj tragičnoj situaciji. Gledaćemo da pomognemo koliko možemo, ali šta da radimo, život ide dalje... ", rekao je Petrić

Hamidu Traore je otišao za Tursku kako bi doveo porodicu u Beograd.

"Traore je imao problema sa zglobom, ali, pošto je njegova porodica u Turskoj, on je otišao da dovede porodicu u Beogradu. To mi je jako bitno, da je siguran što se tiče porodice. Porodica je na prvom mestu, bio je, vratio se juče. Neće biti sutra u stroju, ali od ponedeljka-utorak će priključiti ekipi, pa ćemo videti. Belić se požalio na temperaturu, on će doći na trening pa ćemo videti. Vujačić ima kartone, igraće Saničanin umesto njega", objasnio je trener Partizana.

foto: Starsport

Petrić je potom prešao na fudbal.

" Polako sutra ulazimo u ritam subota-četvrtak, nadam se da će moji igrači u stručni štab dugo ostati u tom ritmu tokom nedelje. Igramo protiv jedne ekipe protiv koje sam igrao prvu u Novom Sadu. Gledajući njih, skoro 15 igrača je došlo ili otišlo, samo dva igrača su ostala iz te prošle utakmice. Biće zanimljivo, to su igrači koji su navikli da igraju pod pritiskom borbe za opstanak. Moji su igrači su spremni, ušli su u neki ritam. Kreće ritam sutra, pa četvrtak, pa nedelje, pa četvrtak, pa nedelja, pa vikend derbi, spremni smo."

Petrić se prisetio svog debija i utakmice protiv Mladosti u Novom Sadu kada je Partizan na jedvite jade slavio golom Markovića u nadoknadi vremena.

"Sigurno da je taj gol koji je Sveta dao mnogo znači, pre svega igračima. Vi se sećate da sam ja potencirao da se igrači ostave na miru, samo oni mogu da izvuku klub iz krize u kojoj se našao. Mi smo tu bili servis koji bi trebalo da im pomogne. Ta utakmica je jedna slika u kojoj su svi na klupi bili omladinci, tako da nismo imali ni najjači sastav. Posle toga su počeli da se vraćaju igrači i sve što je za sada urađeno je njihova zasluga. Sigurno da je ta utakmica bila prekretnica. Posle derbija su počeli da se opuštaju i da pokazuju šta mogu."

Kurir sport