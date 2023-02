(UŽIVO) VOŽDOVAC - ZVEZDA: Crveno-beli na "krovu" popravljaju utisak sa otvaranja prolećnog dela! SASTAVI

Fudbaleri Crvene zvezde gostuju Voždovcu u utakmici 21. kola Superlige Srbije koja počinje od 14 časova.

Tok meča moći ćete da pratite uživo na Kurir sportu.

SASTAVI VOŽDOVAC : Katić – Mijailović, Damjanović, Đorđević, Daničić – Matić, Ivezić – Nešković, Novevski, Teodorović – Pantović. CRVENA ZVEZDA : Borjan – Vigo, Eraković, Dragović, Azarov – Mijailović, Kanga – Bukari, Ivanić, Katai – Pešić.

Crveno-beli posle 20 utakmica zauzimaju lidersku poziciju sa osam bodova prednosti u odnosu na drugoplasirani Partizan, ali prolećni deo sezone nisu započeli na način na koji su očekivali svi u klubu, kao i navijači.

Na stadionu Rajko Mitić Vojvodina je osvojila bod, pa će "na krovu" Zvezda pokušati da popravi utisak.

Danas igra Zvezda! 📍 Beograd 🏟️ Stadion FK Voždovac 🏆 Superliga ⏳ 1️⃣4️⃣:0️⃣0️⃣ 🔴⚪️#fkcz pic.twitter.com/26cQnJvdC3 — FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) February 11, 2023

Uoči utakmice na stadionu Voždovca trener Crvene zvezde, Miloš Milojević, između ostalog je govorio o terenu sa veštačkom travom.

"To je drugačiji fudbal, u smislu načina za igru. Teško je ući u presing, teško je oduzeti loptu, ako je prvi dodir dobar, ali fudbal je fudbal i igralo se i na gorim terenima. Nisam ljubitelj veštačke podloge, iako sam puno puta igrao na njima sa svojim ekipama, ali bolje i takav teren koji je ravan, nego loš travnati. Nije nam to problem, kako nama, tako i njima, iako su se oni više navikli, ali mi smo odradili par treninga na našem terenu sa veštačkom travom i mislim da će nam to dosta značiti", poručio je strateg crveno-belih.

Sa druge strane, Voždovac u gradski derbi ulazi sa sedme pozicije, a uključujući i jesenji deo sezone, nalazi se u seriji od pet utakmica bez poraza.

Uz remije bez golova protiv Novog Pazara i Napretka, "Zmajevi" su pobedili Mladost Gat u gostima, Spartak kao domaćini i na otvaranju prolećnog dela, Radnički u Kragujevcu.

"Očekuje nas težak duel, protiv izuzetno kvalitetnog protivnika koji raspolaže sa velikim fondom kvalitetnih fudbalera i praktično ima dva jaka tima. Svesni smo da je Zvezda veliki favorit, jer u svojim redovima ima odlične igrače, sa evropskim iskustvom. Utakmica iz prvog dela sezone neće imati preveliki značaj, jer se od tada mnogo stvari promenilo i kod njih i kod nas, počevši od stručnih štabova i igrača. Mi se spremamo kao za svaku utakmicu i pokušaćemo da dođemo do svojih prilika za povoljan rezultat. Ovakve utakmice, gde mogu dodatno da steknu iskustvo, su veoma značajne za naše mlade igrače. Biće sigurno lepa, prava fudbalska atmosfera na "krovu"", poručio je pre utakmice Nikola Puača, trener Voždovca.