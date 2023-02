(UŽIVO) VOŽDOVAC - ZVEZDA: Drugo poluvreme - ista slika, potpuna dominacija crveno-belih

Fudbaleri Crvene zvezde gostuju Voždovcu u utakmici 21. kola Superlige Srbije.

Tok meča možete da pratite uživo na Kurir sportu.

Voždovac - Crvena zvezda 0:3

Drugo poluvreme:

50. minut - Prvi pokušaji u nastavku

U sličnom ritmu je počelo drugo poluvreme. Katić i u nastavku ima posla, a nakon pokušaja Kataija i Nikolića, nije došlo do promene rezultata.

46. minut - Počelo je drugo poluvreme.

Miloš Milojević je napravio prvu promenu. Umesto Mijailovića na terenu je Veljko Nikolić. Puača je poslao u igru Nikšu Vujanovića umesto Vladana Noveskog.

Prvo poluvreme:

45. minut - Poništen gol Zvezdi

Bukari je bio strelac lepim udarcem sa ivice kaznenog prostora, ali je dosuđen ofsajd u kojem se, prema proceni pomoćnog sudije, našao Mirko Ivanić.

Nakon provere VAR snimka, pomoćnici su potvrdili glavnom arbitruTrifkoviću da je linijski sudija doneo ispravnu odluku.

To je bila i poslednja zanimljiva situacija u prvom poluvremenu u kojem je Zvezda apsolutno dominirala od prvog minuta, što se može primetiti pogledom na rezultat.

42. minut - Bez promene

Dobili su gosti slobodan udarac iz dobre pozicije za udarac, ali je Katai poslao loptu u živi zid. U nastavku je Voždovac uspeo da se odbrani.

35. minut - Novi pokušaji gostiju

Katai je imao dobru situaciju, ali njegov udarac sa otprilike 11 metara udaljenosti, završio je pored gola. Zvezda je nakon toga vezala dva nova kornera, nakon čega je lopta završila u rukama golmana Katića, koji se nadao da neće imati ovoliko posla u prvom poluvremenu.

30. minut - Težak posao za Voždovac

Od samog starta su fudbaleri gostujuće ekipe odlično raspoloženi za igru i Nikola Puača, trener Voždovca, pred sobom ima težak zadatak da koliko-toliko pokuša da uspostavi ravnotežu na terenu.

Naravno, činjenica da njegov tim igra sa igračem manje od samog starta, nikako mu ne pomaže.

foto: Starsport

24. minut - GOOOL!

Ovo je već ozbiljan problem za Voždovac. Aleksandar Katai je strelac trećeg gola. Nakon kratke provere u VAR sobi, potvrđeno je da je Zvezdina "desetka" izbegla ofsajd poziciju.

Fudbaleri domaće ekipe imaju veliku muku da se nadigravaju sa rivalom. Crveno-beli ređaju prilike, a rezultat pokazuje realno stanje na terenu.

19. minut - GOOOL!

Bukari je povisio prednost Zvezde, nakon što je Aleksandar Pešić propustio neverovatnu priliku.

foto: Starsport

Veliki posao je odradio Kanga fantastičnim dodavanjem ka reprezentativcu Gane.

15. minut - GOOOL!

Siguran je bio Gabonac, a prethodno je sudija Dejan Trifković je pozvan od strane pomoćnika iz VAR sobe. Nakon što je pregledao snimak, poništio je žuti karton i pokazao crveni karton dvadesetogodišnjem Mateji Đorđeviću.

foto: Starsport

11. minut - Penal za Crvenu zvezdu

Đorđević je oborio Aleksandra Pešića i tako verovatno sprečio pogodak

4. minut - Početni pritisak Crvene zvezde

Nakon prvog kornera na utakmici, domaćin je imao problem da napusti kaznenog prostora. Na kraju je Aleks Vigo glavom loptu poslao golmanu Katiću.

1. minut - Utakmica je počela nakon minuta ćutanja za žrtve zemljotresa u Turskoj i Siriji. Prvi posed lopte imao je Voždovac.

Uoči meča:

SASTAVI VOŽDOVAC : Katić – Mijailović, Damjanović, Đorđević, Daničić – Matić, Ivezić – Nešković, Novevski, Teodorović – Pantović. CRVENA ZVEZDA : Borjan – Vigo, Eraković, Dragović, Azarov – Mijailović, Kanga – Bukari, Ivanić, Katai – Pešić.

Crveno-beli posle 20 utakmica zauzimaju lidersku poziciju sa osam bodova prednosti u odnosu na drugoplasirani Partizan, ali prolećni deo sezone nisu započeli na način na koji su očekivali svi u klubu, kao i navijači.

Na stadionu Rajko Mitić Vojvodina je osvojila bod, pa će "na krovu" Zvezda pokušati da popravi utisak.

Danas igra Zvezda! 📍 Beograd 🏟️ Stadion FK Voždovac 🏆 Superliga ⏳ 1️⃣4️⃣:0️⃣0️⃣ 🔴⚪️#fkcz pic.twitter.com/26cQnJvdC3 — FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) February 11, 2023

Uoči utakmice na stadionu Voždovca trener Crvene zvezde, Miloš Milojević, između ostalog je govorio o terenu sa veštačkom travom.

"To je drugačiji fudbal, u smislu načina za igru. Teško je ući u presing, teško je oduzeti loptu, ako je prvi dodir dobar, ali fudbal je fudbal i igralo se i na gorim terenima. Nisam ljubitelj veštačke podloge, iako sam puno puta igrao na njima sa svojim ekipama, ali bolje i takav teren koji je ravan, nego loš travnati. Nije nam to problem, kako nama, tako i njima, iako su se oni više navikli, ali mi smo odradili par treninga na našem terenu sa veštačkom travom i mislim da će nam to dosta značiti", poručio je strateg crveno-belih.

Sa druge strane, Voždovac u gradski derbi ulazi sa sedme pozicije, a uključujući i jesenji deo sezone, nalazi se u seriji od pet utakmica bez poraza.

Uz remije bez golova protiv Novog Pazara i Napretka, "Zmajevi" su pobedili Mladost Gat u gostima, Spartak kao domaćini i na otvaranju prolećnog dela, Radnički u Kragujevcu.

"Očekuje nas težak duel, protiv izuzetno kvalitetnog protivnika koji raspolaže sa velikim fondom kvalitetnih fudbalera i praktično ima dva jaka tima. Svesni smo da je Zvezda veliki favorit, jer u svojim redovima ima odlične igrače, sa evropskim iskustvom. Utakmica iz prvog dela sezone neće imati preveliki značaj, jer se od tada mnogo stvari promenilo i kod njih i kod nas, počevši od stručnih štabova i igrača. Mi se spremamo kao za svaku utakmicu i pokušaćemo da dođemo do svojih prilika za povoljan rezultat. Ovakve utakmice, gde mogu dodatno da steknu iskustvo, su veoma značajne za naše mlade igrače. Biće sigurno lepa, prava fudbalska atmosfera na "krovu"", poručio je pre utakmice Nikola Puača, trener Voždovca.

Kurir sport