PROMENE U NOVOM SADU! Voša ima novog trenera - Radoslav Batak promovisan na "Karađorđu"!

Nakon što je Milan Rastavac dobio otkaz u Vojvodini, tim iz Novog Sada nije gubio vreme, već je espresno pronašao njegovu zamenu.

Novi trener Vojvodine je Radoslav Batak, potvrdili su Novosađani na svom zvaničnom sajtu.

- Fudbalski klub Vojvodina obaveštava javnost da je danas sporazumno raskinuta saradanja sa stručnim štabom na čelu sa Milanom Rastavcem.

Fudbalski klub Vojvodina na čelu sa predsednikom Dragoljubom Zbiljićem zahvaljuje se Milanu Rastavcu i njegovom stručnom štabu na saradnji i svemu što su učinili za naš klub u teškom trenutku, od početka ove sezone. Milanu Rastavcu i njegovim pomoćnicima, FK Vojvodina želi sve najbolje u nastavku karijere.

Istovremeno, predsednik Dragoljub Zbiljić, generalni direktor Dušan Bajatović i Upravni odbor odlučili su da novi šef stručnog štaba Vojvodine bude Radoslav Batak - piše u saopštenju Vojvodine.

U pitanju je bivši igrač Vojvodine, koji je belo-crveni dres nosio od 1997. do 2003. godine i u tom periodu upisao 74 nastupa, a takođe je bio i kapiten „stare dame“. Takođe, on je tokom 2017. godine već sedeo na klupi Vojvodine, od 23. aprila do 30. juna.

Osim Radoslava Bataka, članovi stručnog štaba biće Milan Stepanov, Dušan Bajić i Nikola Kovačević, dok će kondicioni trener biti Aleksandar Jovančević.

Radoslav Batak kao šef stručnog štaba i njegovi saradnici potpisali su ugovore do 31. maja 2024. godine.

Kurir sport