CRNI PARTIZAN! NIKO NE ŽELI DA IH PREUZME! OTKRIVAMO: Babović neće, Tole neće... Navijačima crno-belih OVO se neće svideti

Ko će preuzeti Partizan? Pitanje koje zanima sve navijače crno-belih izgleda da dobija polako odgovor. A, on im se sigurno neće svideti, jer od promena nema ništa.

Naime, u krugu svih kandidata koji se pominjuju u javnosti kao mogući naslednici aktuelne uprave trenutno ne postoji niko ko želi da se upusti u posao oživljavanja posrnulog velikana.

Činjenica da je Partizan dotakao možda i najniže grane u klupskoj istoriji zahteva momentalne promene, ali nema indicija da će se one i dogoditi. Za početak bi aktuelna uprava morala da prihvati sopstvenu odgovornost i povuče se iz kluba. To se do daljnjeg neće deseti.

Zatim, bilo bi potrebno da ih neko nasledi. Tu takođe dolazimo do ogromnog problema.

Naša saznanja govore da niko od onih ko su pominjani u javnosti nije zainteresovan da u ovom momentu preuzme Partizana. Ni Tomislav Karadžić, ni Milija Babović... A, ni bilo ko drugi!

foto: Fonet

Izvesno da je da će sezona završiti u istom sastavu kada je reč o rukovodstvu. Moguće je da tu tokom leta bude "kozmetičkih" promena, ali suština će ostati ista.

Vreme promena u Humskoj ulici još nije došlo. A, nije na vidiku ni dan kada će do njih doći...

Jedino što je na vidiku je propast Partizana do kraja ove sezone. Trenutno su na četvrtom mestu, a nije isključeno i da skliznu još jednu poziciju. Ne zna se da li gore Partizan izgleda na terenu ili "van njega". Loša uprava, loši treneri, loši igrači...

Kurir sport