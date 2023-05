TSC DOČEKUJE VOŽDOVAC Lazetić: Biće to odličan test za nas, sezona je pri kraju i svaki meč nosi veliko značenje

Trener fudbalera TSC-a Žarko Lazetić rekao je da Voždovac iza sebe ima dobru sezonu, odličnog trenera i stručni štab, kao i izvanredne mlade igrače i dodao da očekuje da će predstojeća superligaška utakmica biti zanimljiva.

"Dobra su ekipa i to će biti odličan test za nas i sjajna utakmica, uostalom kao i svaka koju smo odigrali sa njima. Sigurno ćemo biti motivisani da pružimo dobru igru, a očekujem i dobru posetu na Areni. Sezona je pri kraju i svaki meč nosi veliko značenje i u očima navijača i svih nas i siguran sam da će ovaj pred nama biti zanimljiv", rekao je Lazetić, prenosi klub.

Fudbaleri TSC-a dočekuju sutra ekipu beogradskog Voždovca, u utakmici 35. kola Super lige Srbije.

foto: @starsport

TSC trenutno zauzima drugo mesto na tabeli domaćeg šampionata sa 68 bodova, dok je Voždovac sedmi sa 45 osvojenih bodova.

Lazetić je rekao da je njegova ekipa u prethodnom kolu protiv Radničkog 1923 pokazala da nije izgubila samopouzdanje posle poraza od Crvene zvezde i Partizana i konstatovao da svaka utakmica nosi određene zamke koje će njegov tim pokušati da izbegne.

"Ne osvrćemo se unazad, gledamo samo ispred sebe na predstojeći meč sa veoma kvalitetnom mladom ekipom. Mi smo u dobrom momentu, iako smo na kratko ostali bez Mirčevskog i nažalost bez Radina koji je doživeo težu povredu u Kragujevcu. To nam je svima teško palo i ovom prilikom mu želimo brz oporavak i čekamo da nam se što pre vrati na teren zdrav", zaključio je Lazetić.

Odbrambeni igrač TSC-a Dušan Cvetinović istakao je značaj utakmice sa Voždovcem, s obzirom da se radi o kvalitetnoj ekipi koja igra dobar fudbal.

"Voždovac je mlada ekipa koju vodi dobar trener i koja ima sistem igre koji joj je ove sezone doneo rezultate. Skoro smo igrali protiv njih i to je za nas bila izuzetno težak meč, a ne očekujem da će predstojeći biti lakši. Iako su mladi, imaju dobru i zrelu ekipu koja igra sa dosta strasti i energije i biće to sigurno zanimljiv duel za gledanje", rekao je on.

Utakmica TSC - Voždovac na programu je sutra od 20.30 u Bačkoj Topoli.

(Kurir sport)