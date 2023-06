MOŽEŠ DA ME VARAŠ, ALI UZ TRI USLOVA! Nejmar sklopio bizaran dogovor s trudnom devojkom: SPAVA S LEPOTICAMA, a ona gleda na stranu

Poznat je po brzom životu, žurkama i zgodnim devojkama, pored toga je i jedan od najboljih fudbalera na planeti.

Nejmar redovno puni svetske naslovnice i neprestano je aktuelna tema na društvenim mrežama.

Ovog puta, iz Brazila su stigle šokantne informacije iz njegovog privatnog života.

Nejmar je navodno prevario trudnu devojku, Brunu Bjankardi i to na veče uoči dana zaljubljenih. Međutim, Brunu to uopšte nije iznenadilo, niti povredilo, tvrdi portal "Em off".

Prema njihovim saznanjima, koja su nazvali ekskluzivnim, Nejmar ima dozvolu da bude neveran.

Bjankardi, koju na društvenoj mreži Instagram "prati" preko pet miliona ljudi, odlučila je da fudbaleru dozvoli da flertuje sa drugim devojkama, pa čak i da spava sa njima.

U opticaju za Nejmara su sve devojke koje nisu prostitutke, a Bruna je postavila tri uslova, navodi pomenuti izvor iz Brazila.

Ne sme da se ljubi sa devojkama. Mora da koristi zaštitu tokom odnosa. Sve mora da bude diskretno

Portal navodi i da je došao do saznanja da je Nejmar pokušao da u ljubavni život s partnerkom uvede i redovne odnose sa još jednom osobom, odnosno trojke, ali da je Bruna taj predlog odbila zato što fudbaler nije bio spreman da u nekom trenutku treća osoba bude muško, već je njegova ideja podrazumevala da se njemu i Bruni pridruži žena.

U međuvremenu, Nejmar se nalazi pred odlaskom sa Pari Sen Žermena posle šest godina.

Stigao je na leto 2017. godine nakon što je pariski klub za njega izdvojio 222 miliona evra. Trenutno je nepoželjan od strane navijača, ali problem može da bude pronalaženje kupca koji je spreman da plati ozbiljan novac za obeštećenje i platu Brazilca.

Kurir sport