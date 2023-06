TA PROKLETA PREČKA! CELA JUGOSLAVIJA JE PLAKALA: Mnogi i danas imaju TRAUME od Mijatovićevog penala! VIDEO

Legenda kaže da se prečka u Tuluzu i danas još uvek trese od udarca Peđe Mijatovića.

Tako blizu, a tako daleko.

Otprilike je to bila situacija 29. juna 1998. godine kada su se na stadionu "Munisipal" u Tuluzu sastale reprezentacije Jugoslavije i Holandije u osmini finala Mundijala.

Holandija je bila apsolutni favorit. Četa Gusa Hidinka gazila je redom u sastavu Van der Sar, Rajzinger, Stam, Frank de Bur, Numan, Davids, Ronald de Bur, Sedorf, Koku, Bergkamp, Overmars.

Ali, ni naš tim predvođen selektorom Slobodanom Santračem nije hteo da uzmakne. Na megdan su izašli Kralj, Mirković, Đorović, Komljenović, Petrović, Jokanović, Mihajlović, Brnović, Jugović, Stojković, Mijatović.

Holandija je povela golom Denisa Bergkampa na asistenciju Franka de Bura u 38. minutu. Bergkamp je bio jači u duelu od Mirkovića i zatim šutirao, a lopta je ispod ruku Kralja završila u mreži.

Izjednačenje je doneo Slobodan Komljenović početkom drugog poluvremena. Piksi Stojković je se leve strane izveo skraćeni korner, a Komljenović na drugoj stativi bio najviši u skoku.

Jugoslavija je bila u velikom naletu, a posle starta Stama u kaznenom prostoru, odnosno povlačenja Jugovića s leđa, španski sudija Garsija Aranda je dosudio penal za "plave". Igrao se 50. minut. Mijatović je sa bele tačke uputio pravu bombu, Edvin van der Sar nije imao nikakve šanse da odbrani taj šut, ali lopta nije završila u mreži već na prečki.

Da taj meč u Tuluzu bude jedan od najbaksuznijih u istoriji našeg nacionalnog tima pobrinuo se Edgar Davids koji je u drugom minutu zaustavnog vremena posle kornera i gluposti odbrane Jugoslavije koja ga je ostavila samog, sa 20-tak metara smestio u mrežu Jugoslavije. Lopta je na putu zakačila jednog fudbalera Jugoslavije i prevarila Kralja.

Peđa je pre nekoliko godina priznao da mu je to najgori momenat u karijeri.

- Svi mi kažu: "Imao si sjajnu karijeru, ali onaj penal..." Eto, taj promašeni penal će me pratiti dok sam živ. Nekako sam bio siguran da ću dati gol, nisam previše razmišljao o drugačijem scenariju. To sam shvatio kao deo posla koji moraš da odradiš. Spustio sam loptu na onu tačkicu, pogledao golmana. Van der Sar je visok golman, ima dugačke ruke, odjednom mi se gol tako suzio, pomislio sam na to šta treba da radim i odlučim se da podignem malo loptu. Šutnuo sam po sredini, ali ona je udarila u prečku i pala na zemlju - rekao je Mijatović.

Kurir sport