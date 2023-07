ZNAM DA JE HAJDUK KUPIO UTAKMICU U BEOGRADU! Legenda pričala o TRAUMAMA, pa šokirala region: Pokradeni smo, bili su privilegovani!

Iskusni fudbalski trener, Vahid Halihodžić, govorio je o fudbalu iz vremena bivše Jugoslavije.

Halihodžić je bez angažmana od avgusta kada je smenjen sa pozicije selektora reprezentacije Maroka iako je istu odveo na Svetsko prvenstvo.

Velihodžić se prisetio jedne od "trauma" iz perioda kada je bio fudbaler Veleža.

Govorio je o maloj ulozi koji je imao u reprezentaciji na Svetskom prvenstvu 1982. godine.

- To mi je jedna od mojih sportskih trauma, uz ovo što mi se dogodilo kao treneru, da me tri puta nakon izborenog Svetskog prvenstva maknu. Malo me to pogodilo. Jedini sam igrač koji nije dobio dozvolu da ode iz države s 28 godina, otišao sam sa 29 i po godina - rekao je Halilhodžić gostujući na "Areni sport" i dodao:

- Plasirali smo se u teškoj grupi s Italijom koja je kasnije bila svetski prvak. U toj selekciji sam proveo devet godina, a imao sam možda petnaestak nastupa, možda sam tek desetak bio standardan. Bio sam proglašen za najboljeg igrača, a bio sam rezerva. Tu je politika imala veliki uticaj. Morali su igrati neki igrači. Posebno su igrači Hajduka i Crvene zvezde imali jaku privilegiju.

Pamti Halihodžić i nepravdu iz sezone 1973/74 koju su Hajduh i Velež završili sa jednakim brojem bodova, ali su Splićani postali prvaci zbog gol razlike.

U utakmicama poslednjeg kola Velež je pobedio u Sarajevu rezultatom 3:1, a Hajduk je pobedio OFK Beograd rezultatom 2:0.

- Generacija u kojoj sam igrao, iako sam bio mlađi i ova druga s Tuceom, Kajtazom... To su verovatno dve generacije koje su morale biti prvaci, ali smo pokradeni. Moja je generacija pokradena od Hajduka. Ja znam da su kupili utakmicu u Beogradu protiv OFK Beograda, Borota golman... Sve to znam - rekao je Halilhodžić.

Kurir sport