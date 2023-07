IBRA UŽIVA SA 11 GODINA STARIJOM SUPRUGOM: Mnogi nisu ni znali KAKO IZGLEDA Zlatanova žena, fudbaler pokazao isklesano telo (FOTO)

Švedski fudbaler Zlatan Ibrahimović "penzionerske" dane provodi na luksuznim destinacijama u društvu svojih najmilijih.

Sa suprugom Helen i sinovima uživa na jahti u Sen Tropeu, a paparaci su mu za petama.

Zgodni Zlatan okušao se u skokovima u more i izležavao se na dasci, a sve to pod budnim okom svoje 11 godina starije supruge Helene Seger.

"Kada sam upoznala Zlatana, on je imao 21 godinu, a ja 32. Imala sam već izgrađenu uspešnu karijeru, svoj novac i nije mi trebao fudbaler da me izdržava. Bila sam nezavisna, a on čak nije ni bio moj tip muškarca. Pri našem prvom susretu blokirao je svojim Ferarijem prolaz mom Mercedesu, a ja sam samo videla njegov veliki nos i zlatni sat na ruci. Bila sam neraspoložena, vikala sam na njega i mislim da mu se to nije svidelo", izjavila je Helen u jednom od retkih intervjua.

Iako svoj privatni život drže dalje od javnosti, poznato je da Helena uživa u brzim vožnjama motociklom, ne voli puno da se sređuje, misli kako ima prevelike usne i prekratke noge te se bolje oseća u farmerkama nego u dizajnerskim haljinama.

Netipičnom ženom fudbalera čini je i to što nema kućne pomoćnice.

