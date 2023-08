PRENATRPAN KALENDAR - POVREDE SVE BROJNIJE Trener Arsenala upozorava: Ne znam ko treba da digne glas, postoji velika zabrinutost

Trener fudbalera Arsenala Mikel Arteta izjavio je da je zabrinut za dobrobit igrača zbog prenatrpanog kalendara, a nakon što je nekoliko fudbalera doživelo teške povrede već u prvoj nedelji nove sezone u Evropi.

Jedno od velikih pojačanja Arsenala ovog leta Jurijen Timber verovatno će propustiti veći deo svoje prve sezone u engleskom fudbalu nakon što je pokidao prednje ukrštene ligamente desnog kolena na svom debiju protiv Notingem Foresta prošle subote.

Tešku povredu kolena doživeo je i fudbaler Aston Vile Emu Buendija, povredio se i vezista Mančester sitija Kevin de Brujne, baš kao i golman i igrač Real Madrida Tibo Kurtoa i Eder Militao.

Arteta je rekao da to nije slučajnost i da je to posledica kalendara utakmica modernog fudbala. Prošle godine, na primer, Svetsko prvenstvo je održano usred sezone u većini evropskih liga.

"I u prošlosti je bilo utakmica, turneja, ali utakmice, turneje, Svetsko prvenstvo u decembru, plus ovo, plus ono, plus reprezentacije, to je previše za igrače", rekao je Arteta.

"To je neverovatno zahtevno. Bolje da i ne gledate kako izgleda kalendar za narednih 36 meseci", istakao je on.

Evropsko prvenstvo će se održati posle aktuelne sezone, novo Svetsko klupsko prvenstvo sa 32 ekipe održaće se između sezona 2025, a potom sledi Svetsko prvenstvo 2026. godine, prvo na kojem će učestvovati 48 ekipa i koje će trajati nedelju dana duže.

"Moramo da vodimo računa o igračima. Ali, kao klub, kada da se brinemo o njima? Zaista moramo da sednemo i razgovaramo o planovima, ali mislim da je prekasno, barem za narednih 36 mesecii. Već je kasno", rekao je Arteta.

"Ne znam ko treba da digne glas, ali postoji zabrinutost, velika zabrinutost", dodao je on.

Arteta je naveo da je povreda Timbera, koji je ovog leta stigao iz Ajaksa, veliki udarac za njegov tim i dodao da bi Arsenal mogao da se vrati na tržište kako bi pojačao svoju odbranu.

