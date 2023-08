IZJAVA ZBOG KOJE SE TRESE CEO BALKAN: Otac uhapšenog huligana Dinama JEDNOM REČENICOM izazvao LAVINU negativnih reakcija navijača

Otac jednog uhapšenog pripadnika navijačke grupe Bed Blu Bojsi, povodom ubistva navijača AEK-a starog 29 godina, opisao je za hrvatske medije kako je protekao razgovor sa sinom, nakon što je on smešten u grčki zatvor.

"Nazvao me je sin iz zatvora, 21 godinu star. Inače smiren dečko, prvi put u životu video sam da je on dosta uznemiren. Rekao je 'Tata, gledaj, ja odavde živ neću izaći, stavili su me u zatvor sa AEK-ovim ubicama' Čim sam došao, okružili su me, pokazivali su mi da će mi odrezati glavu, govorili nećeš jutro dočekati, bićeš silovan, ubićemo te.' U tom smislu tekao je razgovor i rekao je molim te poduzmi sve što možeš da me nekako izoluju", rekao je otac huligana Robert Žiga Dinama za HRT.

Posle ovog "vapaja" oca za kratko vreme pokrenuta je lavina negativnih komentara i reakcija od strane hrvatskih navijača.

"Mislim da jako dobro poznaješ sina", "Šta je tražio to će i dobiti, životna lekcija", "Zamisli stigle ga posledice njegovih akcija. Trebalo je da ga bolje odgojiš", su samo neki od komentara.

Drugi su prokomentarisali detalj u izjavi kada je otac rekao da je njegov sin jako smiren: "Smiren dečko... A gde je išao i sa kojim ciljem... Bravo roditelji", "Trebalo je ranije da ga vaspitaš bio bi smireniji", "Jako je smiren dok je išao da divlja po Grčkoj", glase neki komentari upućeni roditeljima uhapšenog sina.

(Kurir sport)