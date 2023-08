"NE TREBA SRBA DA SE PLAŠE, OVO JE DALEKO STRAŠNIJE ZA HRVATSKE HULIGANE" Olivera Ćirković: Sedeće 18 meseci u zatvoru do suđenja

Roditelji hrvatskih huligana, koji su uhapšeni u Atini zbog umešanosti u nerede u kojima je ubijen 29-godišnji navijač AEK-a, protestovali su nedavno ispred Ministarstva spoljnih poslova u Zagrebu.

Uhapšeni huligani biće raspoređeni u 16 različitih zatvora, preneli su grčki mediji.

Osmorica hrvatskih državljana biće odvedena u zatvor u Avloni, šestorica u Koridalosu, a preostalih 27 uhapšenih kojima je određen istražni zatvor biće raspoređeno u 14 zatvorskih jedinica.

Olivera Ćirković koja je u grčkom zatvoru provela 8 godina poručila je, u izjavi za hrvatske medije, roditeljima uhapšenih da ne paniče i da se naoružaju strpljenjem.

Upravo je Olivera Ćirković bila gošća Pulsa Srbije na Kurir televiziji, a prvo se osvrnula na istinu o zatvorima u Grčkoj:

- Istina se uvek krije negde, nikada nije u pravosuđu ili policijskim izjavama. Mogu da kažem da hrvatski navijači ne mogu nikada da uđu u problem sa srpskim zatvorenicima. Od 10.000 grčkih zatvorenika ima 100 srpskih. Kada se to podeli na 30 zatvora, onda to znači da ćete u jednom imati veoma mali broj Srba. Čak sam u konktaku sa nekima od njih, veoma ih dobro poznajem. Tim ljudima ne pada na pamet da se bave navijačima jer oni gledaju da se spase od grčkog pravosuđa, a ne da teraju pravdu ili nacionalizam - započela je Ćirković, pa nastavila:

- Kada prođe određeni period, bliski prijatelji će im biti Srbi. Ostvariće kontakt i biće jedno bratstvo. Znači Hrvat, Srbin, Bosanac, ako se nađu u zatvoru, u roku od šest meseci biće bratstvo. Jedina stvar zbog koje hrvatski huligani i njihovi roditelji ne bi trebalo da se brinu su Srbi. Oni bi trebalo jako da se brinu i plaše grčke policije koja je jako aljkava. Posle toga treba da se jako brinu grčkog pravosuđa, koje je nezavisno, jako oštro, ne polažu nikome račun, njihove sudije su bogovi sa Olimpa i mogu da donesu bilo koju odluku, uopšte ih ne zanimaju dokazi.

Ćirković je rekla će huligani do suđenja u pritvoru biti 18 meseci:

- Njima će sud izaći na 18 meseci, odnosno većina njih će sedeti u zatvoru 18 meseci. Znam to. Kada se to dogodilo, rekla sam sinu da će biti 100 uhapšenih, a on mi nije verovao. Rekla sam da će svih 100 ući u zatvor, tako je i bilo. Iza mene je osam godina zatvorskog iskustva u toj zemlji.

