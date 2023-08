"TO SU DECA, NISU UBICE" Oglasio se otac uhapšenog Hrvata: Znao sam da ide tamo, teško dečku od 20 godina možete to zabraniti!

Roditelji hrvatskih huligana koji su uhapšeni u Atini zbog umešanosti u nerede u kojima je ubijen 29-godišnji navijač AEK-a, organizovali su protest ispred Ministarstva spoljnih poslova u Zagrebu.

Uhapšeni huligani biće raspoređeni u 16 različitih zatvora, preneli su juče grčki mediji. Osmorica hrvatskih državljana biće odvedena u zatvor u Avloni, šestorica u Koridalosu, a preostalih 27 uhapšenih kojima je određen istražni zatvor biće raspoređeno u 14 zatvorskih jedinica.

foto: Patrik Macek / Pixel Media / Profimedia

"Roditelji strahuju da će ih po zatvorima razdvojiti u manje grupe i da će biti podložni pokušajima osvete Grka. Ako ne mogu brzo da ih puste, onda bar da ih smeste zajedno i da budu izolovani od ostalih navijača. Dopisi su upućeni predsedniku, premijeru, javnom tužiocu i drugim institucijama", prenosi Večernji list.

Otac jednog od uhapšenih navijača pristao je da govori za "Dnevnik Nove TV". On je priznao da je znao da mu sin ide u Atinu.

"Znao sam da ide tamo, kao roditelji smo pokušavali da ga odgovorimo, jer znamo pod kojim okolnostima i gde ide. Dečku od 20 godina možete pričati, ali teško mu možete zabraniti, ako je on to zacrtao, posebno ako ne zavisi od mene, ako je on radio i zaradio za to, imao je novac za put", kaže otac uhapšenog Hrvata.

On ističe da mu se sin javio i poručio da ga vode u Avlonu, zatvor koji se nalazi 50 kilometara od Atine.

"Sumnjam da su oni, bar ta njegova ekipa, znali šta se sprema. Pretpostavljam da su računali da može biti neka frka, ali da će se baš tako završiti, da je to bio neki cilj, u to ne verujem. Na kraju krajeva to su deca, nisu to neke ubice. Rekao mi je da je OK, da mu se ništa nije desilo, da je čitav, da nije bio povređen i da ga nisu maltretirali. Po negovim rečima momci koji su dole su najviše zabrinuti za roditelje, jer znaju da se oni nerviraju", otkriva otac uhapšenog navijača Dinama.

Kurir sport