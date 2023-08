Tuča navijača je postala predača maltene svake utakmice, a pogotovo onih ekstremnih poput navijača iz Hrvatske.

Uprkos zabranama, pomenuti navijači su otišli u Grčku i tamo napravili haos neviđenih razmera. Naime, ubili su jednog od navijača tamošnjeg AEK-a.

Gost "Pulsa Srbije" koji je odgonetnuo zbog čega ovi ljudi imaju minimalne kazne i ko stoji i za njih je Ljuban Karan, potpukovnik KOS-a u penziji.

01:01 KADA VIDIMO ČIME JE UBIJEN NAVIJAČ AEK-a, TO SIMBOLIZUJE SAMO JEDNO Karan odgonetnuo: Tim grupama nož nikada nije daleko od ruke

- Ti navijači su dirigovani, već godinama, od strane ekstremista koji promovišu proustaške ideje. Kada vidimo čime je ubijen mladić (nož) sve to simbolizuje ustaški pokret. Ustaška zakletva se polaže ispred raspeća, a ruka se polaže na nož, pištolj i bombu. To su proustaške grupe kojima nož nikada nije daleko od ruke. Svako ko zna genezu tih događaja nije mu čudno da oni to urade.

