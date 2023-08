VELIKO SRCE CRVENO-BELIH: Zvezda uručila ček od 50.000 evra Narodnim kuhinjama na Kosovu i Metohiji

FK Crvena zvezda odlučila je da nagradu od osvajanja "Pari kupa" u Sankt Peterburgu koja iznosi 50.000 evra donira Narodnim kuhinjama na Kosovu i Metohiji.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Tako su crveno-beli još jednom pokazali da su uvek uz srpski narod. Generalni direktor Zvezdan Terzić uručio je ček sa kompletnim iznosom predsednici nevladine organizacije "Majka devet Jugovića Eparhije raško-prizrenske".

- Velika mi je čast i zadovoljstvo što mogu u ime Crvene zvezde da danas predam ček od 50 hiljada evra Narodnim kuhinjama na Kosmetu. Istorija i tradicija Crvene zvezde nas obavezuje da uvek i svuda budemo uz srpski narod, jer mi smo narodni klub. Zvezda je i ove godine pomogla crkvama i manastirima na Kosmetu i nastavićemo to da radimo i da pomažemo gde god ima srpskog naroda. Danas smo predali pomoć Narodnim kuhinjama i kao što rekoh, nastavićemo da pomažemo Srbima, kao što i srpski narod i navijači sa Kosmeta bodre Zvezdu. Svesni smo svih problema sa kojima se naši sunarodnici nose na Kosmetu i ponosni smo na njih kako uzdignute glave rešavaju sve probleme. Zvezda će uvek biti sa njima tu, na njihovim vekovnim ognjištima - rekao je generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Na donaciji se zahvalila Svetlana Stević, predsednica nevladine organizacije "Majka devet Jugovića Eparhije raško-prizrenske", koja je istakla da Crvena zvezda godinama unazad pomaže srpskom narodu na Kosmetu.

- Veliko mi je zadovoljstvo što sam danas ovde i hvala na sjajnom prijemu. Ovo je bilo veliko iznenađenje za nas i hvala svima koji su odlučili da pomognu radu Narodniih kuhinja na Kosmetu koje traju 22 godine. Moram da istaknem da je saradnja bila aktuelna i prethodnih godina, te da nije prvi put da nam Zvezda pomaže, jer su nas mnogo puta do sada spasili od zatvaranja. To pokazuje koliko brinu o srpskom narodu na Kosmetu i kolika je njihova ljubav prema nama koji tamo živimo i opstajemo. Nama je ova donacija značajna, jer pripremamo 2300 obroka, to je kuvana hrana i hleb, i takođe brinemo da li ljudi imaju ogrev, deca garderobu i školski pribor, dakle o svim osnovnim stvarima koje čoveku trebaju da bi preživeo. Pomoć će biti od velike koristi i za nas, ali i za same porodice, jer mi smo sigurnost da oni imaju hranu, a kada je čovek sit, onda mu svi problemi lakše padaju. Zvezda je i ranije kroz novčane donacije i slanje humanitarne pomoći u okviru hrane i svega što je neophodno za rad pomagala, a moram da pomenem i navijačku grupu "Delije" koji i dan danas brinu o Narodnoj kuhinji na Kosmetu i srpskim porodicama u vidu nabavke poljoprivrednih mašina, kupovine stoke, opremanje pokućstva i sve ono što nam je potrebno da bi upseli da preživimo ove teške dane. Kosmet je svim srcem uz Zvezdu i tako će uvek biti. Želimo Crvenoj zvezdi da napreduje, a mi ćemo se moliti Bogu da nas sačuva i da blagoslov bude nad Crvenom zvezdom - rekla je predsednica organizacije.

