BAHAR POSLE ŠOKANTNOG PORAZA ZVEZDE: Moramo da naučimo iz ovoga, hvala navijačima, dužni smo im!

Fudbaleri Voždovca savladali su Crvenu zvezdu rezultaton 3:2 u utakmici 5. kola Superlige Srbije

Voždovac je priredio pravu senzaciju, a ovo je bio prvi poraz Baraka Bahara na klupi crveno-belih.

- Nekad se desi da konstantno napadate, ali da protivnik iskoristi promašaje. Mislim da je 3:0 bilo previše, ali da smo iskoristili šanse iz prvog poluvremena i sa starta drugog dela igre - pobedili bi. Moramo da naučimo iz ovog i da dobrom igrom u narednom periodu uzvratimo navijačima koji su i danas bili sjajni - počeo je Bahar.

Uprkos porazu, navijači su skandiranjem prvotimcima - "šampioni", rekli sve...

- Znači nam skandiranje, ali smo nažalost izgubili. Ipak, bili smo dobri do današnjeg meča i navijači to prepoznaju. Naravno, ne volimo da gubimo, ali i to se dešava i potrudićemo se da budemo bolji već u narednoj utakmici - zaključio je Bahar.

Kurir sport