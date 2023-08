POTPUNA ZAVRZLAMA NAKON SVETSKE TITULE I SKANDALA: FS Španije traži način da otpusti selektora ženske reprezentacije Vildu

Fudbalski savez Španije istražuje mogućnosti da li može da otpusti selektora ženske reprezentacije Horhea Vildu, preneli su danas britanski mediji.

Vilda je 20. avgusta sa reprezentacijom osvojio Svetsko prvenstvo, a ostao je na funkciji uprkos tome što je veći deo njegovog stručnog štaba podneo ostavku. Oni su napustili reprezentaciju iz protesta pošto predsednik Saveza Luis Rubijales ne želi da podnese ostavku nakon što je u usta poljubio reprezentativku Dženi Ermoso na pobedničkom postolju u Sidneju.

Vilda je aplaudirao Rubijalesu u petak na vanrednoj Skupštini Saveza, kada je predsednik rekao da neće podneti ostavku, iako je kritikovao njegovo ponašanje.

Kako je danas preneo Bi-Bi-Si (BBC), Fudbalski savez Španije veruje da svi ti incidenti zajedno mogu da izgrade dovoljan slučaj da se otpusti selektor.

Ukupno 81 španska fudbalerka, među kojima su sve članice reprezentacije koja je osvojila titulu, neće igrati za državni tim dok je Rubijales na čelu Saveza.

Regionalni lideri Saveza su u ponedeljak održali vanredni sastanak na čijem je čelu bio privremeni predsednik Pedro Roka i pozvali su na restrukturiranje kako bi se počela nova era.

Međutim, trećina lokalnih predsednika ne žele da oteraju Rubijalesa, već su tražili da se objavi saopštenje u kome će ga Savez pozvati da podnese ostavku, što je i učinjeno.

Rubijales je prošlog septembra podržao Vildu kada se 15 reprezentativki pobunilo protiv njega i povuklo iz državnog tima. One su tada rekle da to čine jer njegovo ponašanje utiče na njihovo emotivno stanje i zdravlje.

Od tih 15, samo tri se vratilo u reprezentaciju, koja je u finalu Svetskog prvenstva u Sidneju pobedila Englesku sa 1:0.

Rubijales je dobio oštre kritike španske vlade, sportista, a tužilaštvo je pokrenulo preliminarnu istragu kako bi se utvrdilo da li incident predstavlja krivično delo seksualni napad.

Međunarodna fudbalska federacija (Fifa) u subotu je suspendovala 46-godišnjeg Rubijalesa na 90 dana.

Incident se dogodio posle finala u Sidneju 20. avgusta. Uz brojne fudbalske zvaničnike i članove španske kraljevske porodice ;Rubijales ;je pozdravio fudbalerke na pobedničkom postolju. On je u prisustvu 16-godišnje princeze Sofije, uhvatio za lice i poljubio u usta Ermoso. Posle toga zagrlio je još neke fudbalerke, ali i kraljicu Letisiju.

Rubijales se dan kasnije izvinio i rekao da je pogrešio. On je rekao da je to bio poljubac "dva prijatelja koji nešto slave", a da su oni koji to vide drugačije "idioti i glupi ljudi".

Ermoso je posle utakmice rekla da joj se taj gest nije dopao, a u petak je odbacila tvrdnje Rubijalesa da je poljubac bio uzajaman i uz saglasnost i da je tokom zagraljaja podigla predsednika Saveza.

Takođe, 46-godišnji predsednik Saveza je kritikovan i zbog nedoličnog ponašanja u svečanoj loži po završetku utakmice. On je u prisustvu kraljice Španije i predsednika Fifa Đanija Infantina skakao pokazujući kažiprstima ka terenu, a zatim se na kratko desnom rukom uhvatio za međunožje.

Kurir sport