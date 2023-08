POČETAK IZ SNOVA NE UZIMAMO ZDRAVO ZA GOTOVO! TSC ispred Zvezde i Partizana, Lazetić poručuje: Želimo što duže ovako

Trener fudbalera TSC-a Žarko Lazetić rekao je da njegova ekipa ove sezone ima "početak iz snova" i da mora da nastavi sa dobrim igrama, a da protiv Radnika mora da bude strpljiva i da kontroliše utakmicu, u šestom kolu Super lige Srbije.

"Osnažili smo se, protiv Partizana smo postigli gol u poslednjem minutu, a i prošle sezone smo imali nekoliko sjajnih završnica. Imamo stabilnost koja nam mnogo znači jer je ekipa nova. Iz kola u kolo jačamo pobedama i nadamo se novim. U dobroj smo seriji bez primljenog gola, što nam daje motivaciju ali nas i obavezuje da što duže ostane tako", rekao je Lazetić.

Fudbaleri TSC-a igraju u petak od 19 časova u Surdulici protiv Radnika, utakmicu šestog kola Super lige Srbije.

TSC je prvi na tabeli sa 13 bodova, bodom više od Crvene zvezde i vezao je četiri pobede posle remija u prvom kolu protiv Partizana u Bačkoj Topoli.

"Ono što vidim na treninzima pokazuje mi da su igrači svesni situacije u kojoj se nalazimo. Jasno je da je ovo start iz snova, ali ništa ne uzimamo zdravo za gotovo jer znamo koliko smo se za svaku pobedu i dobru igru pomučili. Uložili smo mnogo rada da bi naši trijumfi izgledali lako i u gostima i kod kuće", naveo je Lazetić.

"Ipak, tek posle 10. kola mogu da se prave ozbiljnije projekcije i tek onda će se videti ko zaslužio koje mesto. Sigurno je da nama ova situacija i igre koje pružamo odgovaraju i želimo da ih zadržimo što duže možemo", dodao je trener ekipe iz Bačke Topole.

Govoreći o sutrašnjem protivniku, Lazetić je rekao da je to dobra ekipa koju predvodi mladi trener Zoran Ljubinković.

"Naš protivnik je primio jedan gol koji je sam sebi dao, tako da u prethodnih pet utakmica praktično nisu primili pogodak. U svojoj istoriji imaju i seriju od šest utakmica bez poraza, a golman im je izvanredan. Moj mladi kolega Ljubinković, koji je prvi put u Super ligi, odlično se uklopio i uspeva da izvuče maksimum iz ekipe", naveo je.

On je pohvalio odbrambenu igru Radnika.

"Svaka im čast kako izgledaju defanzivno, koliko su sigurni i komforni u niskoj zoni. Svom stručnom štabu sam rekao da bi oni bolje prošli od nas u Bragi, jer mi nismo najbolji kada se branimo i nemamo to strpljenje kakvo ima njihov tim. Dobro se pokrivaju i teško je naći prostor. ;Biće to neizvesna utakmica do samog kraja u kojoj treba da se nametnemo i da na svoj način kontrolišemo igru", dodao je Lazetić.

"U obzir treba uzeti i teren kao bitan element u ovakvoj utakmici jer više odgovara timovima koji se brane, ali ne tražimo izgovor. Oni će biti posebno motivisani jer im je ovo prva utakmica na domaćem terenu, pred svojim navijačima i očekujem sjajnu fudbalsku atmosferu. Moraćemo da se potrudimo, adaptiramo kako bismo došli do povoljnog rezultata", rekao je Lazetić.

Napadač ekipe iz Bačke Topole Martin Mirčevski rekao je da utakmica neće biti laka, ali da svakako očekuje pobedu kako bi ekipa ostala na prvom mestu na tabeli.

"Postigao sam prvi pogodak i probio led što se tiče golova. Mislim da smo kao ekipa odlično krenuli. Ovo nam je do sada najbolji start sezone i ako pobedimo Radnik i završimo prvi na tabeli pred reprezentativnu pauzu, ispred Zvezde, biće to vrhunski uspeh", naveo je Mirčevski.

Kao i TSC, Radnik je ove sezone bez poraza u Super ligi sa jednom pobedom i četiri remija i sa sedam bodova zauzima osmo mesto na tabeli.

