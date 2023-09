BAHAR OPREZAN PRED MEČ SA NOVIM PAZAROM I 60. ROĐENDAN MARAKANE: Još je rano za Ligu šampiona, bili smo spori protiv Voždovca

Šef stručnog štaba FK Crvena zvezda Barak Bahar izneo je očekivanja pred utakmicu šestog kola Superlige Srbije koju će fudbaleri Crvene zvezde odigrati protiv Novog Pazara u subotu od 20.00 časova na stadionu „Rajko Mitić“, koji proslavlja 60 godina postojanja.

foto: www.crvenazvezdafk.com

- Uvek skautiramo protivnika i znamo sve o njemu. Potrudili smo se da i pred utakmicu sa Novim Pazarom prikupimo sve neophodne informacije. Najbitnije je da se fokusiramo na našu igru i ono što mi želimo. Potrebne su određene promene i adaptacije, jer su i protivnici drugačiji, igrači će biti spremni za meč – istakao je Barak Bahar.

Stručni štab Crvene zvezde je detaljno analizirao predstojećeg protivnika.

- Novi Pazar ima dosta igrača od kojih preti opasnost, naročito u napadu. Međutim kad utakmica počne svaki igrač koji se nalazi na terenu može da se izdvoji, zato smo se u pripremi utakmice fokusirali na čitav tim.

Siguran je strateg crveno-belih u veliku podršku na utakmici protiv Novog Pazara, kada će klub proslaviti 60. rođendan Marakane.

- Podrška je izuzetno važna ekipi, naročito posle utakmice protiv Voždovca koju smo izgubili. Bili smo uznemireni i ljuti, međutim navijači koji su nam pevali i pružili sjajnu podršku su pomogli da se oraspoložimo. Poraz je nešto što može da se desi, svakako da niko nije bio srećan kada se dogodio, ali pred nama je nova utakmica na kojoj ćemo moći da popravimo rezultat iz prethodnog kola.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Osvrnuo se Barak Bahar i na duel protiv Voždovca.

- Analizirali smo utakmicu. Glavni problem je bio što nismo otvorili meč na željeni način, počev od nas iz stručnog štaba pa sve do igrača. Nismo odradili presing onako kako to inače radimo, bili smo spori u napadima, kretnja nije bila na zadovoljavajućem nivou i to je ono na čemu smo radili tokom cele nedelje kako bismo bili bolji već u subotu.

Izraelski stručnjak je istakao da će u narednom periodu biti vremena za analizu protivnika u grupnoj fazi.

- Još je rano da pričamo o utakmicama Lige šampiona. Ispratili smo žreb, izuzetno smo uzbuđeni, ali nas pre tih mečeva očekuju još dva prvenstvena duela. Ne želim u ovom momentu da govorim o tome kako ćemo igrati u Ligi šampiona. Posle izgubljene utakmice prošlog vikenda imamo priliku da popravimo utisak i fokus je samo na meču protiv Novog Pazara – zaključio je Barak Bahar.

Kurir sport