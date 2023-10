LIGA NACIJA ZA ŽENE: Srbija spremna za duel u Poljskoj

Uoči duela 3. kola B Lige nacija između Poljske i Srbije (petak, 17.45, RTS 2) očekivanja su dali Dragiša Zečević, selektor naše najbolje ženske selekcije, i reprezentativke Miljana Ivanović i Milica Mijatović.

„Spremni smo za okršaj sa Poljskom. Ova utakmica ima posebnu draž, jer ćemo igrati na zaista sjajnom terenu. Devojke jedva čekaju da istrče na teren i da počne utakmica”, započeo je selektor Zečević i nastavio:

„Atmosfera u ekipi je sjajna. Zajedno smo jedanaest meseci, odigrali sedam utakmica, uz skor od šest pobeda i jednim nerešenom rezultatom. Moramo da održavamo taj nivo, da se ne zadovoljavamo sitnim stvarima, već da svakim danom napredujemo što više, kako bismo ostvarili dobre rezultate u Ligi nacija, a kasnije i u kvalifikacijama za šampionat Evrope.”

Vidi se veliki pomak u našoj ženskoj reprezentaciji…

„Spremni smo. Uvek imamo više planova za različite situacije i šta činimo u istim. Tipičan primer je utakmica protiv Ukrajine, gde smo se brzo preokrenuli na poluvremenu i pruzeli utakmicu u našu korist, ali se iskreno nadam da nam se takve stvari više neće ponavljati. Ova ekipa ima pobednički mentalitet i zna kako da se vrati u meč i pored lošeg starta ili negativnog rezultata na početku utakmice, pokazale su to više puta. Naš glavni adut pred sutrašnji duel jeste taj što su devojke maksimalno fokusirsane, dišu i razmišljaju kao jedno i to je ono što nas raduje”, zaključio je selektor Dragiša Zečević.

Očekivanja pred meč sa Poljskom iznela je i Miljana Ivanović:

„Dosta dugo smo radile da bismo došle u situaciju da igramo ovakve utakmice. Ovakav timski duh koji imamo sada nismo imale u poslednjih nekiliko godina. Jako smo spremne i jedva čekamo da sutrašnji meč počne. Srećna sam što mogu da pomognem ekipi u bilo kom trenutku, nadam se da će tako biti i sutra. Očekuju nas dva važna duela sa Poljakinjama, idemo po dve pobede, ali bismo bile zadovoljne i sa četiri boda iz ove dve utakmice. Poručila bih svima koji nas prate i podržavaju da veruju u nas i da ih ni po koju cenu nećemo razočarati”, istakla je Miljana Ivanović.

Po mišljenju Milice Mijatović dve utakmice sa Poljskom dolaze u pravo vreme:

„Odigrale smo već dosta utakmica u klubovima, kao i sa reprezentacijom, i spremne smo za predstojeće mečeve odluke sa Poljskom. Iskoristićemo današnji trening da pripremimo još nekoliko detalja što se naše igre tiče. Poljska je tvrda i agresivna ekipa koja igra presing po čitavom terenu, međutim, kao i svaki tim, i one imaju svoje mane i nedostatke, dobro smo ih izanalizirali i pokušaćemo to da i iskoristimo. Mislim da smo kvalitetnija ekipa i to ćemo pokazati u ove dve utakmice, ako budemo pametne i uđemo u utakmice onako kako treba, znamo i umemo”, podvukla je Milica Mijatović.

Direktan prenos utakmice između Poljske i Srbije obezbeđen je na drugom programu RTS-a.

Kurir sport