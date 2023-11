"RODIĆ TREBA DA SAGRADI SPOMENIK GLAZERU, SPASAO GA JE BRUKE" Kanga "bezuspešno" iznenađenje Bahara, Lučić mora još da RASTE

Crvena zvezda izgubila je večeras od Lajciga rezultatom 2:1 u meču 4. kola Lige šampiona. Nemački tim dominirao je u većem delu utakmice na Marakani i potpuno zasluženo slavio.

Crveno-beli su posle ovog poraza ostali bez šansi za plasmanom u narednu fazu LŠ, ali zato im ostaje borba sa Jang Bojsom za poziciju broj tri, koja vodi u LE.

U prvom poluvremenu na terenu je postojao samo jedan tim. Neverovatno koliko su gosti delovali moćnije, dominantnije... Potpuno neravnopravan duel. Nemci su imali 17 šuteva, Zvezda dva. Možda to najbolje govori šta smo gledali u tom delu utakmice. Rezultat je bio odličan jer su gosti promašili tri-četiri zicera. Jedini pogodak u prvom poluvremenu postigao je Simons u 8. minutu.

U drugom delu igre uspeli su crveno-beli da se "trgnu" i zaprete rivalu iz Nemačke, ali nedovoljno da se stigne do boda.

Evo kakve su fudbaleri Crvene zvezde dobili ocene zbog svega prikazanog na ovom duelu:

Omri Glazer 7

Još jedna sjajna partija Zvezdinog golmana. Spasao čist gol, kada se bacio u noge Opendi i u situaciji "jedan na jedan" uzeo mu živu loptu. Potom je još jednom Opendu bacio u očaj. Na visini zadatka tokom cele utakmice, kod primljenih golova jednostavno nije mogao bolje da interveniše.

Srđan Mijailović 5

Gulio i strugao kolena, ali nikako nije mogao da zatvori desnu stranu i zaustavi osovinu Raum-Simons. U pojedinim trenucima imao strah od lopte, pa ju je nasumice ispucavao.Jednostavno, nije desni bek i na ovom nivou, u Ligi šampiona svaka improvizacija se žestoko kažnjava. Ukapirao je to trener Bahar i izvadio ga na poluvremenu.

Aleksandar Dragović 6,5

Kapitenska partija, komandovao je odbranom Crvene zvezde i pokazao kako se igra za dres i grb kluba. Uvek je bio na pravom mestu, kako u postavljanju, tako i u skoku. Nema šta da mu se prigovori za prikazanu utakmicu.

Naser Điga 6

Počeo je nesigurno, ali posle se dizao kroz utakmicu. Teško se nosio sa izrazito visokim i brzim Šeškom, ali je na kraju izašao kao pobednik iz tih duela. Slovenac nije bio strelac, iako je imao dve izgledne šanse. Deluje da je Điga iz meča u meč sigurniji i da Zvezda sa njim može mnogo toga da dobije.

Milan Rodić 5

Treba za života da sagradi spomenik Omriju Glazeru koji ga je spasao bruke i sramote, nakon kiksa kada je poslao u gol šansu napadača gostiju Opendu. Kod drugog gola Lajpciga morao je bolje da interveniše, opet mu je pobegao Openda, ovaj put nije pogrešio. Nije mu išlo, nikako nije mogao da uhvati ritam, niti da se nosi sa brzim napadačem Lajpciga.

Gelor Kanga 5,5

Bio je iznenađenje Bahara, ali napravio je neshvatljivu grešku kod prvog gola, kad nije ispratio Simonsa, koji mu je pobegao i lako matirao Glazers. Posle toga je došao sebi, trudio se, čak i uklizavao nekoliko puta. Tek u drugom delu bio je to onaj Kanga na koga je navikla Zvezdina publika. Nažalost, nijedan njegov šut nije završio u golu.

In Bom Hvang 5,5

Deluje da je najviše trčao u Crvenoj zvezdi. Znatno je bio bolji nego u Lajpcigu, ali ponovo je izgubio bitku na sredini terena, što je na kraju presudilo, kada je u pitanju konačan rezultat. Bio je inferioran u odnosu na Šlagera i Forzberga, tek kada su oni izašli uspeo je da dođe do izražaja

Mirko Ivanić 5

Nije ovo bilo njegovo veče. Bio je stegnut, plašio se da ne napravi grešku kao u Lajpcigu. Očigledno je to uticalo na njega da ne bude ni približno opasan po gol protivnika, kako on zna da bude. Morao je da bude zamenjen, jer to nije bio Ivanić kakvog zna Zvezdin publika.

Vladimir Lučić 5,5

U prvom poluvremenu koncentrisan na defanzivu, gotovo da ga nije bilo u napadu. Zato u drugih 45 minuta konstantna opasnost po gol Lajpciga. Značilo mu je što je iza sebe imao Rodića, pa je mogao da se posvete napadačkim zadacima. Pokazao je da ume i da, iako mu je potrebno još mnogo rada, može da bude konkurentan na ovom nivou.

Žan Filip Kraso 5

Ništa nije pokazao, iako se od njega mnogo očekivalo. Jednostavno, uvek su oko njega bila najmanje dva igrača Lajpciga. Nije bio opasan po gol rivala, a nije bilo ni njegovih sjajnih pasova. Očigledno mu je bio potreban sidraš ispred njega, jer u trenucima kad je bio najistureniji igrač Zvezde nije mogao da se snađe.

Osman Bukari 5,5

Najslabija partija brzonogog momka iz Gane u Ligi šampiona. Trudio se, ali kako bi se reklo "veliki promet, mala zarada". Nije dobijao loptu u prostor, morao je da se vraća po nju do centra, što je uslovljavalo da se previše troši i gubi snagu u završnici. Uzgred, i igrači Lajpciga su ga odlično čuvali, često puta udvajali.

Kosta Nedeljković 6

Od 46. umesto Mijailovića. Ovaj momak mora da igra desnog beka, jer je reprezentativni kalibar. Sa njim je Zvezda dobila ono što joj treba uz desnu aut liniju, prodisala i postala prodornija i više da preti golu protivnika. Nekoliko dobrih centaršuteva napadači nisu uspeli da pretvore u gol.

Šerif Endijaj 5,5

Od 46. umesto Krasoa. Odmah na startu imao je šansu, ali kao po nekom nepisanom pravilu se spetljao i gol prilika je otišla u nepovrat. Mogao je da se proslavi, ali jednostavno neće ga gol. Klasičan sidraš, zna da se zagradi, smiri i da loptu, međutim mora i da postigne gol. To je veliki hendikep, jer bez gola to jednostavno nije ono što Zvezdi treba.

Piter Olajinka 6

Od 69. umesto Ivanića. Doneo preko potrebnu energiju, imao i sjajnu šansu, ali je šutirao pravo u Blasviča. I drugi put mu je golman Lajpciga, ovaj put u sudijskoj nadoknadi odbranio šut za gol i doveo ga u očaj. Potrebne su mu minute, vrlo je koristan igrač i treba ga istrpeti u narednom periodu

Jovan Mijatović /

Od 78. umesto Lučića. Nekako mu nije bilo veče, mada je proveo malo minuta na terenu da bi dobio ocenu.

Aleksandar Katai /

Od 85. umesto Rodića. Malo minuta na terenu da bi bio ocenjen.

Kurir sport / Aleksandar Radonić