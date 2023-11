PRELEPA IVA REŠILA HAOS SA BESNIM NAVIJAČIMA: Svi problemi su nestali kad je ZANOSNA PREDSEDNICA stala pred njih

Hrvatski fudbal nedavno je pogodio skandal kada se pojavila informacija da su navijači Zadra upali na trening tog kluba nakon što su fudbaleri proslavljali pobedu uz pesme Mileta Kitića.

Prema prvim informacijama, na stadion Zadra stigla je policija i to po pozivu ljudi iz kluba.

Razgovoru između navijača i fudbalera prisustvovala je i mlada predsednica kluba, Iva Bokanović, koja je nakon svega pokušala da smiri čitavu situaciju.

- Ni u jednom trenutku niko iz Zadra nije pozvao policiju zbog "Tornada". To smo izneli i na okupljanju, što su shvatili i navijači jer je do njihovog dolaska pola grada pričalo o tome da oni dolaze na trening, a stigli su i fotografi. Tako da izričito demantujemo bilo kakvu povezanost s pozivom policiji radi njihovog dolaska i ako znaju svi, normalno je da je vest došla i do policije, ali nikako ne od strane kluba - rekla je Iva nakon incidenta i dodala:

- S druge strane, ispred navijača smo prvo izašli Krševan Santini i ja, raspravili spornu situaciju, a u nijednom trenutku tema razgovora nije bila preoblikovanje kluba i nečije nezadovoljstvo novim vlasnicima. Nakon toga smo zajedno s navijačima otišli na teren da razgovaramo s igračima. Razgovor između igrača i navijača je protekao u miroljubivom tonu, gde je predstavnik navijača prvo izrazio nezadovoljstvo zbog te pesme. Ispred igrača se javio kapiten Domagoj Muić i izneo zajednički stav. Nakon toga su se igrači i navijači rastali aplauzom, a navijače smo i pozvali da podrže momke na sledećoj domaćoj utakmici protiv Vodica. Izmišljanje i izvrtanje činjenica dela javnosti već postaje smešno - poručila je ona.

Lepa Iva je predsednica fudbalskog kluba postala u januaru 2022. godine nakon što je dobila većinu glasova na izbornoj skupštini Zadra.

1 / 4 Foto: Instagram/ivabokanovic

Iva je diplomirala na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu, a više od četiri godine je bila vođa PR službe KK Cibona, ali odlučila da se baci u fudbalske vode.

Sudeći po načinu na koji je rešila čitavu situaciju, dobro joj ide. Takođe, na dobrom je putu da vrati klub na stare staze. Nekadašnji prvoligaš trenutno se takmiči u trećem rangu fudbala u Hrvatskoj, ali je posle 12 kola prvi na tabeli sa 25 bodova.

Kurir sport

Bonus video:

00:15 Mile Kitić imitira Desingericu