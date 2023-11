SAVO MILOŠEVIĆ "RAZAPET" POSLE BRUKANJA U LUKSEMBURGU! Srbin na meti BRUTALNIH KRITIKA: "Prodajemo ono MALO UGLEDA što smo stekli"

Selektor Bosne i Hercegovine, Savo Milošević, nalazi se na meti žestokih kritika posle poraza od Luksemburga.

Bosanci su se obrukali i izgubili sa 4:1 od rivala koji ne spada u sam krem evropskog fudbala, te je javnost u našem komšiluku osula drvlje i kamenje po Miloševiću, ali i čelnicima tamošnjeg Saveza.

Gost komentatora BHRT-a, bosanski trener Mensur Dogan, imao je buran komentar na čitavu utakmicu.

- Teško razočaranje za sve nas. U poslednje vreme izgleda da smo zaduženi za podizanje samopouzdanja protivnicima. Šta drugo očekivati? Ovo je nekontrolisani proces koji traje druže vreme, svaku utakmicu igramo u drugačijem sastavu... Ne mogu ni igrači brzo da se uklopite u koncept igre, ako i postoji koncept igre... Pa mi u 87. minutu uputimo prvi udarac u okvir gola - rekao je Dogan, pa dodao:

- Odbrana je primila četiri gola, to je najbolje merilo kako smo igrali nazad. Haotičan je proces u Savezu, padamo na rang listi, prodajemo ono malo ugleda što smo stekli i nažalost ovo nije kraj. Nije ovo dna, pogotovo ako ovako nastavimo sa konfuznim načinom vođenja reprezentacije.

foto: Antonio Balic / imago sportfotodienst / Profimedia

Nije se Dogan tu zaustavio.

- U fudbalu postoje određena pravila, određeni principi da možeš napraviti ekipu koja funkcioniše kako treba. Niko svesno ne radi toliki broj promena u svim linijama, zna se šta je kičma jednog tima... To treba imati što stabilnije, a da se ostalo dodaje. Mi vidimo kod nas ogroman broj promena, neko dobije šansu, pa ga onda nema naredne tri utakmice. Šta ima igrač od toga da ga tako 'iscimate', da malo igra, pa malo ne... Mi nemamo jasan koncept kako da izgleda reprezentacija, po sastavu i stilu igre - zagrmeo je on i nastavio u dahu:

- Nama nedostaje stabilnost, kontinuitet, a ovo me podseća na to da želimo što više igrača kroz reprezentaciju. Nije ovo škola fudbala da kao deci damo svima šansu. Da se stalno ovoliko igrača rotira, to nema logiku, ni sportsku, niti bilo kakvu drugu. Ovo deluje ono kao "hajde, nadam se da će ovo upaliti, a ako ne, onda da vidimo ono drugo da upali". Meni je žao naše države jer gubimo rejting, žao mi je fudbala, a najviše momaka koji se ovako blamiraju.

Imao je i jaku poruku za kraj:

- Mora postojati kontinutet, nisu oni toliko loši, oni igraju u svojim ekipama. Kod Peteva je funkcionisalo, a sada nikako? U čemu je onda problem? Stalno se nešto zamagljuje, daju se neke bombastične izjave, a ništa konkretno se ne vidi na terenu. Ovo je veliko razočaranje i pokazatelj da gubimo i nadu, a kada izgubite nadu, izgubili ste sve. A kako se nadati kada se Luksemburg poigrava sa nama, smeju nam se pojedini njihovi igrači. Ovo nije struka, ovo krši pravila struke i dobijemo ovo što smo dobili, to je posledica - zaključio je on.

