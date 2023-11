PIKSI SAMOUVEREN PRED MEČ ODLUKE: Znam kojih 11 će sutra istrčati na teren - protiv Bugarske neće biti lako!

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi samouveren je pred poslednji meč u kvalifikacijama za EURO protiv Bugarske.

"Što se sastava tiče nemam dilema, znam kojih 11 će sutra istrčati na teren", rekao je Piksi na početku obraćanja.

"Videli smo prazan stadion i zanimljivu utakmicu. Bugarska je kvalitetna ekipa i mi smo jako oprezni. Ne sme niko da pomisli, a kamoli mi ili igrači da će utakmica biti laka. Igramo sa ekipom koja je rezltatski rasterećena", poručio je selektor, pa nastavio:

"Mi sami odlučujemo o svojoj sudbini, takvu šansu ne pomišljamo da propustimo. Uz sam kvalitet koji Bugarska ima, ne treba da ima veći motiv od Srbije. Istorijska utakimica za ovu generaciju igrača i oni su toga svesni", rekao je Piksi.

foto: Starsport©

Kapiten Orlova Dušan Tadić ističe da je ekipa posebno uzbuđen pred sutrašnji meč.

"U jako dobroj smo situaciji, želimo to da krunišemo dobrom igrom i da u stilu odemo na SP. Posle dva svetska, bilo bi lepo da odemo na EP. Nadam se da će postati normalno da Srbija ide na svako veliko takmičenje. Svi mi u srpskom fudbalu želimo da tako bude i samo neka se tako nastavi", poručio je Tadić.

foto: FSS

Biće emocija za selektora Srbije, pošto se igra u Leskovcu - na jugu Srbije.

"Emotivno je za mene, što se tiče Leskovca, Niša i ovog kraja. Srećan sam što smo reprezentaciju doveli ovde, da načini taj poslednji korak ka velikom uspehu. Bio sam kapiten te 2000. godine, mnogo je vremena prošlo, sada se meni pruža prilika kao treneru da uradim nešto lepo za naš fudbal. Daću sve od sebe i svo svoje fudbalsko znanje koje imam da prenesem igračima. I da zajedno na kraju slavimo", istakao je Piksi.

Šta je adut Srbije protiv Bugara?

"Timska igra u svakom slučaju, ono što smo radili do sada. Igrači to znaju, kolektiv i timski duh. Svako treba da da maksimum za reprezentaciju, bez samoisticanja i nekih stvari koje mogu da naruše kolektiv. Fudbal je kolektivna igra, ta kolektivna snaga mora da krasi Srbiju i da sutra pokažu neke odlike i karakteristike. Mnogo puta su se do sada žrtvovali, trudili, borili, trčali. Na kraju smo imali uspeha. Ne očekujem da sutra bude išta drugačije. Da li smo skup zvezda ili prosečnih igrača nije toliko bitno, bitno da je kao tim delujete dobro. Ono što imam iskustva do sada, zaista mi je i dalje zadovoljstvo da radim sa ovim momcima, jer mislim da bi svaki trener poželeo da ima takvu atmosferu", rekao je Piksi.

foto: Starsport©

Meč će gledati i predsednik Republike Srbije, Aleksandar Vučić.

"Nismo dugo igrali van Beograda. Mislim da sam poslednji put igrao u Novom Sadu ili Jagodini. I eto, bila je dobra atmosfera u Jagodini. Biće lepa atmosfera, biće dece i nadam se da će biti interesantno. Cela Srbija očekuje da mi završimo trijumfalno. Samim tim i predsednik verujem da ima želje. On je delovanjem učinio da dođe do ovih stadiona. Ako nemate političku podršku, možete da maštate o stotinu Marakana, a nećete ih dobiti. Drago mi je ako bude došao sutra. Verujem da će biti vatreni navijač Srbije", smatra Piksi.

Duel Srbije i Bugarske na programu je u nedelju od 15.00 časova.

(Kurir sport)