"SVE OSIM UBEDLJIVE POBEDE, NEĆE BITI USPEH SRBIJE!" Đurović i Bjelinić o borbi za Evropsko prvenstvo: Ovo je dobro za naš fudbal!

Fudbaleri Mađarske izborili su plasman na Evropsko prvenstvo. Mađarska je u Sofiji odigrala nerešeno sa Bugarskom 2:2 i kolo pre kraja obezbedila plasman u Nemačku. Reprezentacija Mađarske je postala deseta selekcija koja je obezbedila plasman na EP, posle Engleske, Francuske, Španije, Belgije, Portugala, Turske, Škotske, Austrije i domaćina Nemačke.

A da li ćemo, posle 24 godine, dočekati da bodrimo Orlove na Evropskom takmičenju pita voditeljka Snežana Petrović goste Redakcije Raku Đurovića, bivšeg fudbalskog sudiju, a sada stručni analitičar i Miloša Bjelinića, urednika sporta u Kuriru.

Nedelja je veliki dan za srpski fudbal, ali šta možemo očekivati od tog dana, pitala je voditeljka goste.

Posle 24 godine, Đurović misli da je ovo šansa koju moramo iskoristiti.

- Sistem takmičenja i broj klubova koji se plasira na Evropsko prvenstvo dosta je pomogao ovim reprezentacijama koje se smatraju manje moćnim. Manje-više, favoriti u 90% slučajeva obezbeđuju plasman na kvalifikacijama za Evropsko i Svetsko prvenstvo.

Kada se setimo jednog od naših najvećih uspeha na Evropskom prvenstvu, mislim da je to bilo 1978. godine kada smo u Firenci pobedili Engleze i nažalost izgubili od Italijana u ponovljenoj utakmici. Tada je bilo samo 4 reprezentacije u završnici, a danas imamo 24 - prisetio se Đurović i konstatovao:

- Iako me optužuju da volim kritikovati. Tokom ovih 24 godina, mnogi su to negirali, ali ovo je dobro za naš fudbal. Dobra je reprezentacija Poljske, ali neće se plasirati u sve grupe. Italija je ugrožena, iako su šanse daleko veće. Da li je to iznenađenje? Jeste. Poljska je bila favorit u grupi sa Češkom, ali sada, šanse su im skoro nikakve! Imamo još Izrael koji je zbog svojih unutrašnjih problema izgubio šanse. Igraće sa Švajcarcima, ali imaju vrlo male šanse. To je iznenađenje - rekao je Đurović i dodao:

Poljska ima šanse, kao što sam ja navijao sinoć, da Bugari dobiju Mađare, jer onda bi se igrala ta kvalifikaciona utakmica između Crne Gore i Mađarske u Mađarskoj, a onda bi Crna Gora sa eventualnom pobedom obezbedila isto plasman.

I šteta - dodao je Đurović- na kraju krajeva, to su oni obezbedili u poslednjim sekundama utakmice...

Bjelinić je dao svoje mišljenje:

- Mi smo u top deset na svetu! Mislim, čak kad bi otišli s Remijem, to bi bio za mene neuspeh. Da se ne lažemo, Bugarska je sada na nivou najslabih evropskih reprezentacija. Znači, oni su onaj poslednji, poslednji etalon.Evo vidimo i Litvanija je čak ispred njih.

Tako da sve osim ubedljive pobede Srbije ne bi bio uspeh. Bez obzira je taj odlazak na Evropsko prvenstvo posle 24 godine uspeh, da. Ali moramo malo i da pogledamo grupu. Mi nismo dobili nikakvu tešku grupu.Znači, mi smo bolji od Crne Gore, Bugarske i Litvanije.Znači, ne trebamo previše da letimo. Jeste dobar rezultat, ali ja bi se zadržao na tome dobar rezultat. Ne bih veličao da je ovo neki veliki uspeh ili nešto. Učestvo je 24 reprezentacije od 50 u Evropi, znači polovina.Sad to se priča zato što nismo dugo bili na Evropskom prvenstvu... Uspeh će da bude, nadam se, u Nemačkoj ako prođemo u prvu fazu, a i dalje od toga - rekao je Bjelinić.

