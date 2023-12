"JA U SOBI BESAN KAO RIS, A ON DRŽI ŠAMPANJAC I DVE PLAVUŠE" Srpski milioner otkrio ludu anegdotu sa legendarnim DŽORDŽOM BESTOM!

Život Milana Mandarića bi mogao da posluži da se napravi vrhunski holivudski film. Čuveni srpski biznismen pričao je svoje anegdote iz Amerike, a posebno je zanimljiva ona sa Džordžom Bestom.

Mandarić je najpre govorio šta je doživljavao dok je vodio jedan fudbalski klub iz SAD i kako je osnovao Fudbalsku ligu Severne Amerike NASL.

- Ivan Toplak je bio moj prvi trener, a ja sam bio jedan od osnivača NASL lige, gde smo videli da ne ide ništa. Igrali smo na bejzbol stadionima, pola zemlja, pola trava i videli smo da nema te fudbalske topline. Onda smo morali da uradimo nešto i dovedemo najveće fudbalske zvezde iz Evrope i sveta pa smo napravili forum - pričao je Mandarić u emisiji "Goli život".

Objasnio je i zbog čega se to događa i zašto fudbal nikada ne može biti ''preko bare'' najvažnija sporedna stvar na svetu, kao na ostatku planete.

- Amerikanci imaju svoje sportove s kojima su odrasli, američki fudbal, bejzbol, hokej, košarka 95 posto i pet posto lakros, atletika i sad malo fudbal - priča Mandarić. Organizovane su dve lige, ali ni to nije mnogo pomoglo. U Americi ni mediji dugo nisu bili verzirani za praćenje fudbala.

- Vi znate, mediji su ovde odrasli s fudbalom, a njima je tamo bilo važnije da mene pitaju koliko je Džordž Best popio piva prethodne večeri i s koliko je devojaka bio nego kako je lep pas imao i kako je lepo predriblao. Nisu to razumeli. Televizija je treća bitna stvar. Vi vidite kako rade ostrvski mediji koji prenose fudbal, a kod njih nas televizija nije prihvatila jer tamo nije bilo pauza za reklame od čega TV živi - pričao je Mandarić.

Onda se Mandarić dohvatio i anegdota sa poznatim fudbalerima, ali i boemom Džordžom Bestom.

- Best odigra fantastičnu utakmicu ja mu kažem Džordž vodim te u provod na jezeru Sijera Nevada, odemo privatnim avionom. Kaže "neće me Anđela (Endži Best, supruga Džorda Best, prim. aut.) pustiti". Ja je zamolim, ona se pribojava i kaže: "Milane ako ga pustite on će opet početi da pije". Odemo tamo da se registrujemo u hotel, ja se okrenem nema ga. Mislio sam da će se vratiti brzo, da je u WC. Ja mu pošaljem poruku na pejdžer, njega nigde. Ja odem u sobu ljut k'o ris, posle sat vremena se pojavljuje, lupa na vrata, drži šampanjac i dve plavuše. Svašta sam mu rekao, a on meni: Šefe, ja radim za vas, sve vreme sam radio za vas - zaključio je čuveni biznismen.

Kurir sport / "Goli život"