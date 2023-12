SAVIĆEVIĆ BIRA: Bivši asovi Partizana i Crvene zvezde glavni kandidati za selektora Crne Gore! Jedan je dugogodišnja želja Genija

Fudbalska reprezentacija Crne Gore ostala je bez selektora pošto je Miodrag Radulović napustio tu funkciju.

Dan kasnije, glavna fudbalska tema je ko će ga naslediti.

Podgoričke Vijesti izdvajaju nekoliko imena u prvi plan, a sve sluti da će biti nastavljen niz trenera iz regiona koji su seli na klupu "Sokolova".

Crna Gora je od osamostaljenja imala šest selektora: Zoran Filipović (2007-2010), Zlatko Kranjčar (2010-2011), Branko Brnović (2011-2015), Ljubiša Tumbaković (2016-2019), Faruk Hadžibegić (2019-2020), Miodrag Radulović (2020-2023).

Crnogorski list navodi da su male šanse da Crna Gora sledi primer Albanije, koja je dovela stranca za selektora, već će pre biti nastavljen trend domaćih trenera ili stručnjaka iz regiona sa istog govornog područja.

Kada su u pitanju imena iz regiona, Slaviša Jokanović je jedna od starih želja predsednika Fudbalskog saveza Crne Gore Dejana Savićevića. On je bio želja i pre 10 godina, ali na kraju nije došlo do saradnje. Navodi se da bi potencijalna prepreka mogla da bude velika plata, pošto je bivši as Partizana imao ozbiljne ugovore gde god je radio.

Još jedan bivši as Partizana je na radaru, a u pitanju je i bivši trener crno-belih Gordan Petrić.

Od domaćih, crnogorskih stručnjaka, na radaru je bivši trener Crvene zvezde Miodrag Božović, koji je dve godine bez angažmana. Pominje se i ime Željka Petrovića, koji je do nedavno asistirao Patriku Klajvertu u turskoj Adani.

Na kraju, Vijesti pominju i Mirka Vučinića, koji je odlučio da se bavi trenerskim poslom i dve godine je proveo u stručnom štabu reprezentacije.

Crnu Goru u martu naredne godine očekuju prijateljske utakmice, pa bi možda to bio krajnji rok do kada treba da se izabere novi selektor. Prve zvanične utakmice Crna Gora ima na jesen naredne godine u Ligi nacija.

