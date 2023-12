ĐORĐEVIĆ SE NADA DA RADNIČKI MOŽE DO POZITIVNOG REZULTATA PROTIV PARTIZANA: "To nam je parametar kako treba da igramo"

Fudbaleri Radničkog i Partizana odmeriće snage u okviru 17. kola Superlige Srbije, a taj meč je na programu u ponedeljak od 16 sati.

Trener domaćeg sastava Slavoljub Đorđević nada se da njegova ekipa može da stigne do pozitivnog rezultata.

"Još jedna teška utakmica u nizu je pred nama, protiv lidera na tabeli i tima koji je od poslednjih 14 utakmica u prvenstvu dobio 13. Moj kolega i veliki prijatelj Igor Duljaj ove sezone radi fenomenalan posao. Način na koji su dobili većinu utakmica je za svaki respekt. To pokazuje karakter njihove ekipe. Još jednom, sve pohvale", rekao je Đorđević i potom dodao:

"Ako mi ponovimo igru kao protiv TSC-a, sigurno je da možemo do pozitivnog skora. To nam je parametar kako treba da igramo, ja tražim od igrača da to ponove. Ne može ništa preko noći, ja sam samo tri nedelje ovde, jako je teško podizati ekipu uz ovakav raspored. Za rivale imamo ekipe koje svaku grešku kažnjavaju, mi smo od TSC-a iz najmanje greške primili gol i izgubili utakmicu".

Đorđević ima velike kadrovske probleme pred ovaj susret.

"Rosić je bio prehlađen četiri dana, zato nije ni branio protiv Zvezde. Ivelja i Frej imaju povrede palca koje su neugodne, Vlajkovića muči išijadikus. Haraju virusi, nadam se da ćemo ostati zdravi i na broju do ponedeljka", zaključio je trener Radničkog.

