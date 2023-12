ZLA SUDBINA SLAVNOG FUDBALERA: Miodrag Ješić poginuo u saobraćajki, isto kao i njegova ćerka Jelena i saigrač Dragan Mance!

Na današnji dan 2022. godine, poginuo je Miodrag Ješić, bivši fudbaler i trener Partizana.

Do velike tragedije je došlo na putu Ruma-Jarak kada je Miodrag automobilom prešao u suprotni smer i udario u kamion. Ješić je stradao na mestu, u potpuno smrskanom automobilu.

Životna priča Ješića i njegove porodice izuzetno je bolna i potresna.

Proslavljeni fudbaler je inače ostao bez ćerke Jelene, koja je pre 20 godina poginula takođe u udesu, kao i njegov saigrač i prijatelj Dragan Mance, koji je stradao pre 38 godina u saobraćajnoj nesreći.

Odlazak Mancea

Miodrag Ješić je pre 38 godina ostao bez saigrača i najboljeg druga Dragana Mancea.

- Ješić i Mance su svojevremeno bili saigrači i najbolji drugovi u Partizanu. I jedan i drugi su za klub iz Humske zaigrali 1980. godine i nosili crno-bele boje do 1985. Te godine je Mance preminuo u saobraćajnoj nesreći kao 23-godišnjak kada je u Zemunu sleteo s puta i udario u betonski stub.

Vratio stan koji je dobio od kluba!

Kakav je bio Miodrag Ješić kao čovek, najbolje govori podatak koji i danas između sebe prenose stariji navijači Partizana. Kada se 1990. godine vratio iz Turske u Srbiju, Miodrag Ješić uradio je ono što niko ne radi. Vratio je stan koji je pre toga dobio od kluba.

- Da, tačno je da sam vratio stan, samo sam taj stan vratio ranije, dok sam još bio u Altaju. Ne bih mnogo o tome, naravno da su svi bili prijatno iznenađeni. U stvari, pozvao me je Zoran Džoni Krstić iz Partizana i pitao me je, pošto sam tada bio u inostranstvu, da li bih mogao da svratim do njega prilikom prve posete Beogradu da se dogovorimo da iznajmim stan Partizanu. Rekao sam mu da nema problema - pričao je Miodrag Ješić u razgovoru za portal Crno-bela nostalgija i nastavio:

- Prva pauza u prvenstvu, dolazim na stadion, odlazim prvo kod Žarka Zečevića. Njemu sam prvo rekao šta sam odlučio - umesto da izdajem, ja vraćam stan klubu. Zeka me šalje kod Džonija da završimo potrebnu papirologiju i to je to. Vratio sam stan jer sve što sam do sada uradio i postigao u životu, sve je to zbog Partizana.

Biografija

Miodrag je rođen je 30. novembra 1958. godine u Osečenici kod Valjeva, a prošao je kroz mlađe kategorije Partizana, u čijem dresu je i postao profesionalac, a kao defanzivac je na utakmicama nosio crno-beli dres 144 puta i postigao 13 golova. Od 1980. do 1985. igrao je u Humskoj, bio je u generaciji s Draganom Manceom, a karijeru je nastavio u Turskoj, gde je igrao za Altaj i Trabzon. Igrajući u Turskoj dobio je nadimak Imperator.

U Partizan se vratio 1990. godine, a potom još jednom potpisao za Altaj, gde je završio karijeru.

Za mladu reprezentaciju Jugoslavije nastupio je 25 puta, a za A tim je odigrao osam utakmica uz dva pogotka. Nakon igračke, započeo je trenersku karijeru, a vodio je veliki broj klubova. U Srbiji je bio trener niškog Radničkog, OFK Beograda i Partizana, bavio se trenerskim poslom i u Bugarskoj, Turskoj, Bosni i Hercegovini, Kini, Libiji, Saudijskoj Arabiji...

Kao igrač je bio šampion Jugoslavije s Partizanom, a kao trener prvak Arapske lige sa Sfaksijenom iz Tunisa, Bugarske sa CSKA iz Sofije, šampion Libije sa Al Itihadom i Mjanmara sa Jangonom.

