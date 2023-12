NAVIJAČI HAJDUKA DOBILI ZDRAVKA MAMIĆA NA SUDU: Bivši čelnik Dinama mora da plati zbog vređanja rivala

Udruženje navijača "Naš Hajduk" objavilo je da su dobili na sudu Zdravka Mamića, bivšeg čelnika Dinama iz Zagreba.

Oni su tužili Mamića navodeći da je pokušao da ih prikaže kao kriminalnu, nesposobnu i manipulatorsku organizaciju. Opštinski sud u Splitu je presudio u korist navijača, kojima je Mamić dužan da plati 5.000 evra plus zateznu kamatu.

Mamić je na jednoj pres žestokim rečima govorio o udruženju navijača "Naš Hajduk".

"Ime Naš Hajduk me podseća na onu italijansku "Koza Nostra (mafijaška organizacija). To je naša stvar, pa je Naš Hajduk uzeo sebi zapravo da simbol Hrvata i simbol Dalmacije otme u svoje ruke i da terorizuje celu Hrvatsku. Naša stvar - onako kako mi hoćemo. Ti Mamiću kada dođeš na sud u Split, mi ćemo pokušati da Vas likvidiramo. Svi ostali kada krenete prema Splitu dobićete batine. Vi, Hrvatska reprezentacija, neće igrati u Splitu, mi ćemo nacrtati svastiku. Mi ćemo doći u Milano i prekinuti utakmicu Hrvatska - Italija i Hrvatska se neće plasirati na prvenstvo. To je Koza Nostra, to je naša stvar", između ostalog je tada kazao Mamić.

Kurir sport

