"NEĆU IGRATI DOK JE ON SELEKTOR - PRETIO MI JE" Nezapamćen SKANDAL trese reprezentaciju pred EURO: Slavni golman izneo PRLJAV VEŠ

Proslavljeni golman Tibo Kurtoa poručio je da neće igrati za reprezentaciju Belgije dok je Domeniko Tedesko selektor.

Golman Reala, koji se trenutno oporavlja od teške povrede kolena, rekao je da i u slučaju da bude spreman na leto, sigurno neće biti u sastavu nacionalnog tima za Evropsko prvenstvo u Nemačkoj.

U razgovoru za "Sporza" potpuno otvoreno, bez uvijanja, govorio je o svom sukobu sa novim selektorom Belgije.

Podsetimo, Kurtoa je u junu napustio kamp reprezentacije, pošto je bio nezadovoljan svojim statusom u timu. Priznao je da se naljutio na selektora jer mu nije dodelio kapitensku traku na jubilarnom stotom meču u dresu reprezentacije protiv Austrije, ali tvrdi da to nije glavni uzrok njihovog sukoba.

"Da je to bio razlog moje odluke, prestao bih da branim još u martu kada je odredio De Brujnea za kapitena i stavio Lukakua i mene za zamenike, ali bez jasne hijerarhije" kaže Kurtoa i otkriva pravi razlog šokantne odluke koju je doneo:

"De Brujne je bio povređen i saopštio nam je to tek nekoliko sati pred prvu utakmicu da će Romelu biti kapiten protiv Austrije, a ja protiv Estonije tri dana kasnije. To je bio tek drugi put da mi se obratio na pripremama za meč. Nešto je u tom momentu puklo u meni. Nisam mogao više da trpim i nakon utakmice sa Austrijom sam seo sa njim i direktorom reprezentacije Frenkijem Verkauterenom i otvoreno smo razgovarali. Jednostavno, osećao sam da me ne ceni ni on ni Savez".

Golman Reala tvrdi da mu je Tedesko pretio.

"Selektor je vršio veliki pritisak na mene da ne odem i čak mi je pretio da će novinarima reći sve što smo privatno pričali na tom sastanku. Rekao sam mu da je to neetično i da je čisto kršenje poverenja između igrača i selektora. Sutradan je sve osvanulo u medijima, a ja znam da im nisam dao informacije. Izvinjavam se navijačima što sam napustio reprezentaciju, ali nisam mogao trpim nepravdu" otkrio je Kurtoa.

On je priznao da nije odgovorio na poruku koju mu je selektor poslao nakon teške povrede kolena.

"Teško da će doći do pomirenja. Ja sam uvek za razgovor, ali ne mogu da pričam sa nekim u koga nemam poverenja", poručio je Kurtoa.

Kurir sport/J.M.

