NATHO ZA IZRAELSKE MEDIJE PRIČAO O BAHARU I ODLASKU IZ ZVEZDE: Saznaćete mnogo toga...

Prvotimac Partizana Bibras Natho pričao je za izraelski "Sport5" o Partizanu, Crvenoj zvezdi, ali i odlasku Baraka Bahara sa mesta trenera crveno-belih.

Partizan je u 171. večitom derbiju savladao Crvenu zvezdu sa 2:1, a posle toga je klub iz Ljutice Bogdana uručio otkaz izraelskom stručnjaku.

– Sigurno je da je to neprijatno. Poštujem Baraka, on je odličan trener, ceo njegov tim je sastavljen od sjajnih ljudi. Slušao sam o tome, kao i svi ostali i jako mi ga je žao, ali to je sport. Siguran sam da će u budućnosti Barak ispričati mnogo priča koje ja sada ne mogu da vam ispričam. Saznaćete mnogo toga - rekao je iskusni veznjak crno-belih.

Natho je dodao da je Baharov klub imao velika očekivanja.

– On je bio u jako teškoj situaciji, njegov tim je dve godine bio skoro bez poraza. Krenuo je fantastično u pripremnim mečevima, utakmica protiv Fjorentine je podigla lestvicu očekivanja i oni su bili sigurni da će da dođu do četvrfinala Lige šampiona. To je izazvalo brži pad. Oni tamo ne znaju ni za šta drugo osim pobeda. Ove godine su doživeli tri poraza, a na to nisu navikli.

Kurir sport / Sportal

Bonus video:

00:22 171. večiti derbi - slavlje fudbalera Partizana