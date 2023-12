"TERORIŠE" PROTIVNIČKE GOLMANE, A KOŠARKU OBOŽAVA! Saldanja otvorio dušu i izneo NEPOZNATE detalje - HIT priča napadača Partizana!

Kada je letos Mateus Saldanja došao u Partizan kao drugo najskuplje pojačanje u istoriji kluba posle Sejdube Sume, mnogi navijači su prevrtali očima i nisu bili najsrećniji. Govorilo se tada da je to bačen novac. Partizan ga je kupio od Džef Junajteda za 1,3 miliona evra i odmah se pokazalo da to nisu "bačene" pare.

Brazilac ih već na prvom meču u Bačkoj Topoli demantovao golom na debiju, a sada po završetku sezone Partizan ima brojne ponude za bivšeg igrača Nefčija. Na 24 utakmice Saldanja je postigao 15 golova i podelio pet asistencija.

Zvanje najboleg strelca lige i jesenja titula kojom se okitio crno-beli deo Topčiderskog brda je bio odličan povod za novogodišnji intervju u kome je udarna igla tima Igora Duljaja pričala o brojnim temama, o srpskom fudbalu, o prutisku, o navijačima, ali se dotakao i utakmica košarkaške sekcije "parnog valjka" gde je čest gost.

Na početku razgovora u opuštenoj atmosferi jednog novobeogradskog restorana dotakao se prvenstva i same lige. Kaže da se svaka liga razlikuje, ali i da je u svakoj naučio nešto novo.

- U svakoj zemlji i svakoj ligi sam naučio nešto novo, na terenu, sa mojim saigračima. U svakoj ligi se nešto novo nauči. Samo na kraju mogu da kažem šta je stvarno dobro. Sama igra je ista svuda, ali svaka zemlja ima drugačiju kulturu, to je ta razlika - počinje priču Saldanja.

U Partizanu je već na prvom meču postigao gol i od tada je odigrao najbolju polusezonu u životu. Mnogim napadačima koji su dolazili u Humsku imperativ postizanja golova i pobeda nije prijao i nisu se snašli u tom "začaranom krugu". Izgleda da on problem sa pritiskom nema, primetno je da se "hrani" atmosferom sa tribina i kaže da je uvek bitnija ekipa od pojedinca. - Ja to ne gledam kao pritisak, samo želim da postižem golove i to je ono što me zanima. Želim da pomažem mojim saigračima koliko je do mene. Mislim da je bitna ekipa, nisam bitan samo ja. U timu je svaka pozicija jedan lider, ako svako radi svoj posao onda na kraju Partizan pobedi i to je ono što je najbitnije - istakao je strelac 15 golova ove polusezone.

Veoma brzo je uspeo da se uklopi na način i stil igre u Srbiji što nije lako. Mnogim strancima koji su u prošlosti oblačili dres naših najvećih klubova to nije uspevalo, a on kaže da se uvek priprema na isti način.

- Uvek se spremam na isti način, ali u svakoj zemlji gde sam bio je druga kultura i zato je jako bitno kako se neko uklapa u novu sredinu. Nekako u Partizanu imam najveću želju za golovima i za napadače je jako bitno da ima tu agresiju prema golovima. Napadač mora da ima njuh i glad za golovima. Ekipa je najbitnija, jer da bih ja došao do pozicije da dam gol, ekipa mora da mi napravi situaciju za to, ako nema toga nema ni golova - rekao je nekadašnji đak brazilskog Baija.

Iskustvo iz azerbejdžanskog Nefčija napravilo mu je podlogu da može da napravi paralelu između fudbala u Srbiji i lige zemlje koja izlazi na Kaspijsko more.

- U Srbiji ima više kvaliteta. U Azerbejdžanu i u Aziji je fudbal je na malo nižem nivou nego ovde - kao iz topa je rekao 24-godišnji fudbaler.

Kao i njegovi saigrači redovno ide na utakmice Košarkaškog kluba Partizan, a voleo bi i da se atmosfera koju prave "grobari" u Areni prenese i na fudbalske utakmice.

- Volim da idem na košarku i prija mi medijska pažnja, volim da budem blizu navijača i volim da imam pozitivnu konekciju sa njima, jer se to onda prenosi i na naše utakmice. Žao mi je što mi na našim utakmicama nemamo podršku kao košarkaši, gledao sam videe na internetu, na youtube-u, ali nisam video to navijanje uživo. Gledao sam i snimke sa derbija. Čujem se i sa mojim sunarodnikom Brunom Kaboklom - objašnjava Brazilac vezu sa navijačima crno-belih.

Brojni poznavaoci fudbalskih prilika primetili su da po dva, tri puta mesečno kupuje nove kopačke. Kaže da voli sebi da priušti nešto novo, ali i da stare kopačke poklanja mlađima i deci iz omladinske škole kojima to mnogo znači.

- Uvek volim kada mogu da kupim nešto novo, a sve stare stvari dajem ljudima i mlađima u klubu. Volim da imam novo, ali sve što iznosim pokušavam da dajem mlađima u klubu, jer znam da to njima znači - poprilično iskreno kaže momak rođen u brazilskoj Uberabi.

Poslednji put Partizan je osvojio titulu 2017. godine kada je njegov zemljak Leonardo vodio klub iz Humske do prvog mesta. Napadač visok 185cm ističe da svako ima svoju priču, ali da bi i on voleo da ima svoju.

- Svako ima svoju priču i svako ima svoje momente. Mislim da ova ekipa isto tako može da napravi svoju priču i svoje momente - skromno odgovara navijač Flamenga.

Jedna veoma zanimljiva činjenica jeste da pre svega likom, ali i potezima na terenu podeseća na takođe svog sunarodnika i bivšeg igrača Liverpula Roberta Firmina. Saladanja kaže da je u prošlosti imao jednu simpatičnu situaciju kada je to poređenje u pitanju.

- Kada sam bio mlađi, moja baka je mislila da sam ja lično Roberto Firmino, sada ne. Ali pre da - zaključio je trenutno najbolji igrač Partizana.

