"DA LI BI BAHAR BIO SMENJEN DA JE BIO DRUGAČIJI REZULTAT?" Raka Đurović: Bilo je prosto NEVEROVATNO da ZVEZDA tako PRIMA GOLOVE

Nakon porazaCrvene Zvezde u 171. večitom derbiju, smenjen je izraelski trener Barak Bahar. On je završio jesenji deo kao drugi u Superligi Srbije i u Ligi šampiona sa samo jednim bodom.

Poznati bivši fudbalski sudija, sudijski ekspert i stručni analitičar Raka Djurović i novinar sportske redakcije Kurira Aleksandar Radonić razgovarali su o ovim dešvanjima u jutarnjem programu Kurir TV.

"Kada se pogledaju rezultati, zasluženo je što odlazi", rekao je Đurovič.

- Kada se pogleda praksa koja se sprovodi u našim fudbalskim klubovima, to je više nego zasluženo. Jer kod nas nikada nije bilo strpljenja, nikada nismo imali strpljenja da se stvara na duže staze nešto... Jer ja se samo pitam, sada da okrenemo onu drugu, da li ima i elemenata da nije zasluženo otišao?

Đurović u nastavku pretpostavlja:

Šta bi bilo da je Crvena zvezda dobila u istoj onakvoj igri koja je bila krajnje bleda i neubedljiva, ne samo ta utakmica nego i predkodne utakmice, ili možda je odigrala čak nerešeno, da li bi Barak Bakar bio smenjen? Ja mislim da ne bi bio. Tačno je to što kaže sportski direktor Crvene zvezde, da kada su loši rezultati, a ovde pogotovo i igra, što je mene više ovde brinula igra.

Jer u našem prvenstvu ta dva kluba će, ja i dalje tvrdim da je Zvezda glavni favorit i da će osvojiti prvenstvo.

Ambicije i kluba i sportske javnosti i navijača Crvene zvezde su bile velike. Jer su rekli, direktno smo se ove godine, zbog nekog minulog rada, plasirali u grupnu fazu.

U grupnoj fazi tražimo, ako izvučemo pristojnu grupu, pristojnu pod navodnicima, sve su to teški klubovi, Crvena zvezda da nastavi dalje takmičenje, da osvoji jedno od prva dva mesta - rekao je, pa nastavio:

To se potajno očekivalo se u Crvenoj zvezdi..

Zvezda, ne samo da nije to ostvarila, nego nije bila ni blizu ostvarenja tog cilja. Nažalost, osim Crvene zvezde i sve ostale ekipe, kad pogledamo, Crvena zvezda je osvojila jedan bod, Čukarički nijedan, TSC jedan bod, a Partizan je već u pretkvalifikacijama nije se ni dočepao grupe - rekao je.

Radonić je podsetio na to kada je zvezdaška javnost počela da sumnja u Bahara.

Zvezdaška javnost i navijači počeli su da sumnjaju u Baraka Bahara posle poraza od Voždovca i Čukaričkog. Bilo je prosto neverovatno da Zvezda tako lako prima golove. Mislim da nema utakmice u prvenstvu gde možda jedna ili dve da Zvezda nije primila gol. Upravo je njega forsirala, verovali su u taj projekat. Oni su pokušavali. Ali očigledno je tu, koliko sam ja mogao da vidim iz razgovora sa fudbalerima, iz razgovora sa određenim funkcionerima, da nešto nije kliknulo između njega i igrača. Imao je on poštovanje. Nisu se našli, kako bi rekli, u žargonu. Da, ali očigledno nije tu....

Tako da ne piše se ništa lepo našem fudbalu.

I onda je bilo neminovno da se nešto čini u klubu. Ali to nešto bi trebalo uvek da svako položi račune. Zašto je ovaj trener došao ovde, zašto je toliko koštao, i da li će on stvarno koštati dalje fudbalski klub Crvenu zvezdu, kako se priča ili neće? - upitao je Đurović.

Trener koji dobije otkaz, zavisi koja strana je raskinula ugovor, ona i trpi određenu štetu.

- Ovde je evidentno da je Crvena zvezda raskinula ugovor. U praksi da dok trener ne pronađe novi posao, čim pronađe novi angažman, prestaju te obaveze. To je tačno. Ne može da ostvaruje na dve strane pravo po istom osnovu... - istakao je i zaključio: Prihvatio se obaveza za koje je cela javnost znala da je to da Zvezda traži nešto malo više, pogotovo od ovoga što je postigla. Gospodine treneru, izvolite objasnite javnosti zašto to nije ostvareno. I da vidimo, vi snosite, da li osećate da snosite određenu odgovornost za ovakve rezultate? - upitao je Đurović.

