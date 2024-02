ZVEZDA ODBILA 10 MILIONA EVRA! Kurir saznaje: Bukari ostaje! Na Marakani nisu prihvatili BOGATU PONUDU Amerikanaca

Fudbalski klub Crvena zvezda odbila je ponudu Los Anđeles Galaksija vrednu 10 miliona evra za transfer Osmana Bukarija.

Čelnici srpskog šampiona razmišljali su da li da potvrdno odgovore Amerikancima samo zbog činjenice da se radi o ozbiljnom novcu.

Postojala je i opcija da sportski direktor, Marko Marin, predloži adekvatnu zamenu, međutim, na Marakani su ipak odlučili da zadrže reprezentativca Gane i jednog od najvažnijih fudbalera ekipe u prethodnom periodu.

- Definitivno Bukari ostaje na Marakani. To je naša konačna odluka. Deset miliona evra jeste velika ponuda, ali titula u maju mesecu nema cenu. Ovde se ne radi o tome da li ćemo nekada u budućnosti dobiti ovakvu ponudu ili manju za Bukarija, ovde je prelomno to, da nam je on neophodan za osvajanje šampionske titule i da nas posle toga samo plej-of deli od novog ciklusa Lige šampiona koja od septembra kreće u novom formatu sa uvećanim bonusima - rečeno je Kuriru iz Crvene zvezde.

Crveno-beli su napravili nekoliko jakih izlaznih transfera ove zime, međutim, brzonogi krilni napadač je ipak neko čiji odlazak trenutno nije opcija.

- Bukari je igrač koji pravi ogromnu razliku na terenu i ne želimo da u sezonu udjemo oslabljeni. Rekli smo da iz kluba ne može da ide nijedan igrač čiji odlazak ugrožava titulu.

Osman Bukari je na 64 zvanične utakmice u crveno-belom dresu postigao 22 pogotka uz 16 asistencija.

Zvezda je odradila pripreme na Kipru sa novim trenerom, Vladanom Milojevićem. Prvu utakmicu u prolećnom delu sezone odigraće 10. februara na stadionu Rajko Mitić protiv Voždovca.

