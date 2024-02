FUDBALSKI SAVEZ SRBIJE LANSIRAO APLIKACIJU: Evo šta onda znači i donosi svim ljubiteljima fudbala

Fudbalski savez Srbije prati sve trendove i shvata značaj novih načina komunikacije.

Kreativan i blagovremen sadržaj na sajtu i društvenim mrežama, prepoznatljivi vizuelni identitet, milionske interakcije sa navijačima iz Srbije i celog sveta, dobile su svoju potvrdu u fantastičnim statističkim podacima, kao i pohvalama od strane UEFA i FIFA.

Spremni smo i za naredni korak. Prvi konkretan poduhvat u ovoj godini odnosi se na aktivaciju nove aplikacije Fudbalskog saveza Srbije. Uporedo sa startom prolećne polusezone na fudbalskim terenima širom naše zemlje, korisnici IOS i Android mobilnih uređaja imaće pristup u realnom vremenu svim podacima, rezultatima i tabelama u ligama od amaterskog do profesionalnog nivoa.

Vrhunski korisnički doživljaj, izvorne funkcije, geolokacija, mogućnost direktne komunikacije sa svim korisnicima putem poruka, banera, vesti i puš obaveštenja. Prvi put na našim prostorima, mobilna aplikacija za širu fudbalsku zajednicu, klubove, igrače, roditelje, navijače…

Bilo koji fudbaler ili fudbalerka, bilo koji klub ili selekcija, bilo koji stepen takmičenja, bilo koja uzrastna kategorija. Od pionira do veterana, od okružne do Mozzart Bet Super lige Srbije. Od deteta koje se prvi put našlo u protokolu, do asa koji je postigao najlepši gol u karijeri. Sve na jednom mestu. Sve na dlanu. U novoj aplikaciji Fudbalskog saveza Srbije – FSS LAJV.

Kurir sport / FSS