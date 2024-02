BUFON KUPIO DIPLOMU SREDNJE ŠKOLE! Legendarni golman priznao svoju najveću SRAMOTU!

Đanluiđi Bufon legendarni italijanski golman prizano je šta mu je najveća mrlja iz mladosti.

Bufon je jedan od najvećih golmana svih vremena, a tokom bogate karijere bio je šampion sveta sa Italijom, kao i prvak Italija sa Juventusom, a branio je još za Parmu i PSŽ.

Italijan je otkrio je da se srami samo jednog svog poteza iz mladosti, pošto nije imao vremena da se bavi obrazovanjem.

"Napravio sam mnogo grešaka kad sam bio mlad. Ono čega se najviše stidim jeste kupovina srednjoškolske diplome. Nikad to ne bih napravio, jer je to nečasno. Ne želim prečicama doći do uspeha. Ali, eto, nisam savršen i mislim da sam zato i blizak s ljudima", ispričao je Bufon.

Bufon je u agvustu prošle godine završio igračku karijeru u 46. godini i odmah je postao šef delegacije italijanske reprezentacije.

