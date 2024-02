"A, NUDILI SU NAM SREMČEVIĆA..." Matijašević otvorio dušu: Roditelji, budite strpljivi! Menadžeri, ne pričajte im o prodaji...

Čukarički je sa dve pobede krenuo u drugi deo sezone.

Najpre je savladan Radnik u Surdulici (3:0), mnogo teže je bilo protiv Železničara na Banovom brdu, gde je tim Gordana Petrića do tri boda došao tek posle preokreta i golova u finišu susreta (2:1).

Na ovaj način Brđani su se učvrstili na četvrtom mestu, sada sa pet bodova više od Novog Pazara, po šest u odnosu na Vojvodinu, Radnički 1923, Mladost...

- Rezultatima jesam, to je najbitnije u ovom trenutku. Igrom nisam, kao što verujem da nije ni kompletna ekipa. Šef Petrić će gledati da poradi na tome. Voleo bih da imamo i igru i rezultat, ali to nije tako lako. Ali, hoću da vidim veću želju i volju. Iskreno, Železničar nije zaslužio da izgubi na Banovom brdu, iako je bio 70 minuta sa igračem manje. I njihovom treneru bih čestitao na vođenju ekipe. Kod nas kažu skače, lud je... Pa onda je i Klop lud. Zaista, još jednom, čestitam Pančevcima na igri, na zalaganju, pokazali su kako treba da se bori za klub - kazao je Matijašević, koji je potom nastavio:

foto: Srdjan Stevanovic/Starsport.rs

- Mislim da su naši igrači ušli pomalo prepotentno u utakmicu, to moraju da promene. Iskusni su, moraju svi da daju više, sa više agresivnosti, želje, svega, da bi ovaj klub napredovao. Ako nastavimo u ovom ritmu, bićemo kažnjeni i nećemo završiti u Evropi. Opet kažem, Gordan Petrić će se baviti svojim poslom, a mi ćemo pomagati razgovorima. Nema razloga da budu nervozni tokom meča, utakmica se igra 90 minuta, to je pokazao i poslednji susret protiv Železničara. Moraju da promene odnos prema igri, terenu, nervoza da se izbaci i da gaze kao što su činili i prethodnih godina. Odavno Čukarički nije imao toliki broj iskusnih igrača, sa internacionalnim iskustvom, među njima su Stevanović, Adžić, Ivanović, Stojanović, Jovanović, Vranješ, Melo, Guzman, Pavkov...

- Opredelili smo se da pokušamo i ove godine da napravimo rezultat. Šta je to za nas? Naravno, ulazak u Evropu, uz želju da se na međunarodnoj sceni što duže zadržimo. Moramo da radimo malo više na mlađim igračima, da dođu na svoje, kao što je to slučaj sa Igorom Miladinovićem. Sutra isto očekujemo od njegovog brata Uroša, Serafimovića, Cvetkovića, nekih drugih... Imaće oni i dobrih i loših stvari, na nama je da te loše ispravljamo.

Upravo su mladi igrači i najtraženiji, priznaje sportski direktor Čukaričkog da za njih ima najviše ponuda, ali i dodaje:

- Čim izađe igrač iz Omladinske škole, svi zovu. Od menadžera, roditelja, klubova, svi znaju igrača. Opet, nama su na primer nudili Uroša Sremčevića, a nismo ga uzeli zbog nekog drugog igrača. Sad je dečko u Crvenoj zvezdi i budućnost je srpskog fudbala. Ima grešaka, svi greše, ljudi smo...

Govorio je Matijašević i o transferu Bojana Kovačevića i Alekse Jankovića u Partizan, ali i odlasku mladog Nikše Delibašića u Grafičar.

foto: Čukarički

- Imali smo ranije za Kovačevića pregovore sa Salcburgom, bili smo pri kraju, ali se desilo to što se desilo, neke su se stvari iskomplikovale. Pružali smo podršku Bojanu, on to zna, i dalje ga podržavamo. Vratiće samopouzdanje, dečko je koji može da napravi dobru karijeru. Evo, otišao je iz kluba i Delibašić, koji je bio projektovan za našeg prvog špica. Razgovarao sam sa roditeljima, treneri i skauti su dali mišljenje. Mlad je, 2006. godište, nadam se da će napraviti dobru karijeru i to mu želim.

Profitirao je Čukarički prilično i od klauzula prilikom prodaja igrača, najviše se to odnosi na procente od buduće prodaje.

foto: FK Čukarički / Ivica Veselinov

- Od prvog dana kad sam došao ovde, govorio sam da nijednog igrača ne želim da prodam bez procenata. Nismo klub koji može da proda igrače za prevelike cifre, bar ne još uvek. Evo, Zvezda je došla na nivo prodaje igrača za deset miliona, Partizan je ranije imao slične prodaje – kazao je Matijašević, koji je potom govorio o konkretnim primerima:

- Da se vratim na procente, pokazali su se kao dobra stvar, pre svega kod Đorđa Petrovića i Kristijana Belića. Što se tiče ovog drugog, lično, video sam ga u omladinskoj reprezentaciji, a nije igrao u Olimpijakosu. Baš smo ga mi doveli iz atinskog kluba na procente, sad i oni zarađuju. Partizanu je bio u tom momentu potreban „bonus“ igrač, odigrao je desetak utakmica, videlo se da zna da igra fudbal. Ali, trener ga tada nije video u prvih 11, iako je neke utakmice odigrao odlično. Odlučili smo da ga pustimo za veće procente. Jednostavno, u sve naše transfere su bili uključeni i procenti, nekad smo zaradili manje, nekad više.

Zna sportski direktor belo-crnih i da bude samokritičan, još ranije je pominjao da nije zadovoljan prethodnim letnjim prelaznim rokom.

foto: FK Čukarički / Ivica Veselinov

- Zakasnio sam. Pričali smo da igramo jedan sistem, igrali smo drugi. Uvek sebe stavljam u prvi plan kad nešto nije dobro. Kad ne ide, normalno da sam kriv. Kad ide, prebacujem sve na fudbalere i stručni štab. Znam šta mogu, a šta ne, znam da budem samokritičan. Vođenje kluba nije laka stvar, nekad moraju da se donesu i teške odluke. U ovom prelaznom roku smo doveli nekoliko igrača, neke smo pustili, da li je bilo dobro ili ne, pokazaće rezultati u narednom periodu.

U razvitku kluba Matijašević najviše ističe potrebu za boljom infrastrukturom, uz naglasak da je to ono čime će se u budućnosti Čukarički u najvećoj meri baviti.

- Moraćemo da poradimo na trening kampu, da to konačno završimo. Trenutno prvi tim trenira na stadionu Železnika, omladinci i kadeti su na BASK-u. Održavamo naš stadion koliko god smo u mogućnosti. Čekamo hibridnu podlogu, a moraćemo da se posvetimo i više Omladinskoj školi. Klub je sve veći, nekad nas je bilo troje, sad nas je deset ovde. Moramo da imamo još bolji skauting, godinu dana pričam o stadionu... Nadam se da će i to uskoro početi. Razvojna smo liga, ali je sad najbitnije da se bavimo infrastrukturom. Imamo mnogo talentovane dece, samo ih treba naći, potruditi se, a sve to košta. To je jedini put za manje klubove. Evo, baš je predsednik Vučić kazao da se najviše pomažu Crvena zvezda i Partizan, što je i normalno. Mi ostali moramo da se borimo da pravimo igrače i da ih prodajemo, ali ujedno i da pravimo rezultat.

foto: FK Čukarički / Ivica Veselinov

Nije bio zadovoljan Matijašević izdanjima ekipe u evropskim takmičenjima, pre svega rezultatima, iako su objektivno rivali bili prilično teški.

- Gledamo najpre nas same. U Evropi je bilo i naših grešaka, nismo uzeli bod na međunarodnoj sceni, što je sramota. Imali smo šanse protiv Fiorentine i Ferencvaroša. Protiv Genka u Belgiji smo gotovo čitavom meč bili sa igračem više, videlo se da ne može. Jednostavno, nismo dorasli. Ima mnogo razloga što je to tako, osnovni je infrastruktura. Ne bih da pričam o drugima, samo ću o Čukaričkom. I nama je često kriv sudija, ali se trudimo da se ne oglašavamo, možda to uradimo jednom godišnje. Nekad treba i progutati, ne verujem da sudije imaju lošu nameru, dese se greške. Zvezda i Partizan se bore za titulu, to je dobra situacija, svi ćemo igrati, svi se borimo za nešto. Borimo se za to četvrto, peto mesto, velika je konkurencija, TSC je već odmakao. Nadam se da ćemo ući u bolju formu, ali opet rezultat trpi sve.

Poslednjeg dana prelaznog roka Čukarički je pojačao napadač Milan Pavkov, koji je došao iz Al Fejhe iz Saudijske Arabije.

- Njegov agent Vorkapić je razgovarao sa mnom prethodnih nekoliko dana, od trenutka kad je Pavkov uzeo papire iz Al Fejhe. Neosporni su kvaliteti ovog igrača, može da nam pomogne u borbi za Evropu, u narednih nekoliko meseci. Sve je na njemu i na šefu struke Gordanu Petriću. Milan je dobar momak, kvalitetan i zahvalan igrač. Potpisali smo ugovor na godinu dana. Prošao je već deo priprema sa svojim bivšim klubom u Dubaiju, poslednje dve nedelje je ovde, trenirao je individualno. Čekamo da stigne sertifikat i potom će biti u kombinaciji za sastav tima, a do tada će već uveliko trenirati sa ekipom.

foto: Privatna arhiva

Dvojicu pojačanja Čukarički je doveo iz MLS lige, radi se o Brazilcu Vinisijusu Melu i Urugvajcu Koruhu Brikoli Guzmanu. Prethodno, tim sa Banovog brda doveo je Slobodana Tedića, Nemanju Milojevića, Ivana Lainovića i Korejca Ji-Un Joa.

- Vinisijus Melo je došao iz SAD-a, iz Šarlota, ljudi iz tog kluba su nas upoznali sa njegovim kvalitetima, pre svega Zoran Krneta, koji je pohvalno govorio o Brazilcu. Trenutno ima problem sa kilažom. Dogovorili smo se da to spusti, a već je pokazao protiv Železničara u drugom poluvremenu da je pravi igrač. Štoper Guzman je planski doveden, zbog toga smo i pustili Bojana Kovačevića.Više i bolje je igrao u Urugvaju nego u Americi, ali je i tamo imao učinak. Smatram da će nam on takođe doneti određen kvalitet – kazao je Matijašević, koji je potom dodao:

- Imali smo peh sa Tedićem, biće mu potrebno vreme da se oporavi. Tu zaista nećemo žuriti, na njega računam od jeseni. Treba sad sve postepeno da odradi, ali ako bude i ranije na terenu, tim bolje. Planski smo vratili i Nemanju Milojevića u klub, od njega dosta očekujemo. Korejanac je došao na pozajmicu, na predlog ljudi koji sarađuju sa nama. Biće mu potrebno vreme da se privikne, može da igra i za omladince, videćemo šta i kako u narednom periodu.

Čukarički je otvorio još jedno tržište, američko. Nogu je povukao Luka Stojanović, njegov primer sledili su Đorđe Petrović, Novak Mićović i Nikola Petković.

- Verujte mi, kad sam ranije pričao o američkom tržištu, ljudi su se smejali. A eto, sada i Crvena zvezda prodaje igrače u MLS ligu i to za velike iznose. Mnogi talentovani brazilski i argentinski mladi igrači idu tamo. Amerikanci su se opredelili da posluju tržišno, prave već zaista odlične transfere, u velike evropske klubove iz MLS lige. Uz to, svedoci ste da američki kapital ulazi u brojne evropske klubove i lige, ne bez razloga.

foto: FK Čukarički

Primer Nikole Petkovića, koji je bio standardan i u mladoj reprezentaciji Srbije, onaj je koji Matijašević želi da istakne.

- Gledao sam intervju koji je dao tamošnjim medijima. On je odavde otišao, a gotovo da nije znao reč engleskog. Posle godinu dana sve je drugačije. Imao je i povredu, potom je bio dovoljno strpljiv, igrao je u razvnojoj MLS ligi do 23 godine. Učio je jezik, prilagođavao se njihovom mentalitetu, načinu života i uspeo je u tome. Sada je u prvom timu Šarlota, ćeka ga veliki broj mečeva, nadam se da će i on napraviti dobar transfer u budućnosti – rekao je Matijašević, a potom se osvrnuo na sadašnjeg čuvara mreže londonskog Čelsija:

- O Đorđu Petroviću i ne pričam toliko, baš iz razloga što svi pominju samo njega. Nije mogao za godinu dana u Americi da postane čudo, on je u Srbiji i Čukaričkom naučio 90 odsto stvari. Tamo se dodalo koliko treba, kupio ga je Čelsi i sada brani u londonskom klubu. U MLS su otišli i Mijatović, Mićović, jednostavno ljudi kupuju mlađe igrače. A već imaju svetske zvezde kao što su Mesi, Buskets, Suarez...

foto: FK Čukarički

Naglasio je Matijašević i da je za mlade igrače najbitniji izbor kluba u inostranstvu.

- Pogledajte primere Nemanje Vidića i Branislava Ivanovića. Nisu oni otišli direktno u englesku Premijer ligu, već im je međukorak bio Rusija. Sada je zbog drugih okolnosti malo teže preko Rusije, ali su se otvorila druga tržišta, prevashodno američko. Ne znam koji je to naš igrač otišao direktno u Real Madrid ili Barselonu i odmah je napravio nešto. Mislim da je našim igračima potrebna razvojna liga za naredni, veliki korak. Imamo primere i u Čukaričkom, mladi su u inostranstvo otišli Luka Stojanović i Luka Adžić, pa ih je put vratio u srpski fudbal. Da li mi grešimo kao klub ili roditelji, pre bih rekao roditelji. Otac sam trojice momaka koji igraju fudbal i ne mešam se toliko. Treba i roditelji da budu strpljivi, da sa detetom sačekaju pravu priliku. I menadžeri im pomalo pune glavu, „prodaćemo ga ovamo, onamo“... Rekao sam pre tri godine da je Amerika budućnost fudbala. Niko neće da te plati osam miliona, a da sediš na klupi, pričam o Mijatoviću. Ali će te platiti toliko, da bi te potom prodao za mnogo veći iznos, to je poenta. Evo, nedavno je Rikardo Pepi, 18-godišnjak, otišao iz Vankuvera u Augzburg, u transferu vrednom 20 miliona dolara, plus klauzule. A ima još primera onih koji su pojačali klubove iz najjačih evropskih liga. I tek će ih biti u budućnosti - naglasio je na kraju razgovora Vladimir Matijašević, sportski direktor Čukaričkog.

