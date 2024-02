EKSKLUZIVNO! Proveli smo 24 sata sa Dušanom Tadićem u Istanbulu: Kapiten "Orlova" otvoreno o SVIM životnim temama!

Čekajte, a da odemo do neke gradske ulice ili znamenitosti, šta bi se tada desilo?

Ovo smo upitali Dušana Tadića kada smo zajedno ušli u fan šop Fenerbahčea. Tamo je tada sve stalo. Zaposleni i svi koji su se zatekli u radnji uputili su se ka Dušanu u želji da dobiju fotografiju... Nastao je haos i shvatili smo: ok, nećemo baš u javnost.

Ekipa Kurira posetila je Dušana Tadića kako bi videli kako izgleda život kapitena Srbije u Istanbulu. Pratili smo i jedan meč Fenera, nismo im doneli sreću, ali smo se uverili u neverovatnu ljubavi i poštovanje koje gaje navijači ovog kluba srpskog asu koji je često i kapiten Fenera.

U dogovoreno vreme našli smo se na stadionu i počeli priču osvrtom na meč koji je odigran prethodne večeri. Nametnulo se pitanje:

Da li je realno koliko ovi ljudi ove vole fudbal, Fener i žive za to...

- Taj fanatizam je nemoguće opisati. Mislim da nigde na svetu ne postoji ovako nešto. To je jedan od razloga zašto sam i došao u Fenerbahče. Armija navijača, koji neograničeno vole klub, koji daju sve na svakoj utakmici. Ljudi sa strane ne mogu da veruju dok se sami ne uvere. Opet, sa druge strane, igrati u takvom klubu nije ni malo lako, jer postoji ogroman pritisak... Mene iskreno podseća malo na sve ono kod nas . U Turskoj, Grčkoj i kod nas... Slično smo po mentalitetu, fanatizmu... Kao i onom čuvenom "danas si najbolji, a sutra si najgori" - uz osmeh počinje priču Dušan dok polako izlazim kroz tunel na teren moćnog stadiona u azijskom delu Istanbula.

foto: Kurir sport

Niste imali ovako nešto u karijeri do sada, zar ne?

- Istina! U zapadnim zemljama gde sam bio je potpuno sve durgačije i ne svodi se na od danas do sutra. Ovde je upravo toga i sve se menja u sekundi. Meni ne smeta, generalno, tako je i kod nas, pa sam se brzo navikao. Deset godina Fenerbahče nije bio prvak, to se nije desilo u istoriji kluba... Navijači toliko željno isečkuju tu titulu. Došlo je dosta velikih ima, dobrih igrača, oni su jako zadovoljni zbog toga ali žele da se udari i pečat u vidu titule. Neće biti lako, Galatasaraj je takođe baš jak, imaju dva boda više, ali mi verujemo u nas. Navijači su prepoznali našu stras i energiju i imalo neverovatnu podršku.

Mi još nismo došli sebi od onog ludila na meču protiv Alanje (2:2), šta li se tek dešava kada je na drugoj strani Galatasaraj?

- E, to je onda baš ludnica (smeh). Ovde je svaka utakmica neverovatna jer je uvek pun stadion i apsolutno svi navijaju od početka do kraja. Žargonski "gori" na baš svakom meču.

Da li ste prošetali ulicama Istanbula?

- Ha, ha... Ulicama ne, odem po nekad u neki restoran i to je to. Bilo bi jako teško da izađem negde, pa onda bolje, ipak, ne.

Kad pogledamo tim Fenera dosta je igrača sa prostora ex Ju - da li se ponekad priča naš jezik u svlačionici?

- Ne priča se ponekad, priča se stalno (smeh). Poslednjih godina u klubu nije bilo toliko naših igrača, baš kada sam i pričao sa ljudim iz uprave rekli su da im je krivo što je to tako, jer fudbaleri sa Balkana savršeno razumeju njihov mentalitet, jer su slični... Rekli su da je to jedna od njihovih grešaka i zato su je sada ispravili.

foto: Kurir sport

Posle nešto više od pola godina da li imate dilemu jer ste bili u pravu s izborom novog kluba?

- Ne, to je to! Ovo što sam želeo da doživim, to sam i dobio. Ovaj fanatizam, ljude, navijače, sve sam to ovde dobio. Još "samo" ta dugo čekana titula. To produžava karijeru, to daje dodatnu strast prema fudbalu. Mi igramo fudbal zbog ljudi, navijača, želimo da ih usrećimo. Nema veće satisfakcije od toga - kada te vide navijači, zagrle, plaču od sreće koju im donosiš... Posle svake pobede ili poraza vidiš koliko je ljudima stalo do fudbala.

Kada vratite titulu u ovaj deo Istanbula, vreme je da obradujete i navijače u domovini. Da li ste obavestili saigrača Zajca da nema čemu da se nada na duelu Slovenija - Srbija u Minhenu?

- Ha-ha, pa naravno! Šalili smo se i pratili sve. Igrali smo već protiv njih, tako da uvek ima tih peckanja. Naravno, oni su dosta dobra ekipa i to će biti zaista kvalitetan meč! Mi jedva čekamo Evropsko prvenstvo i nadam se da ćemo ostvariti dobar rezultat.

foto: Kurir sport

Šta je vaša poruka navijačima Srbije pred EURO?

- Da uživaju u svakoj utakmici jer ćemo posle toliko godina biti na velikom takmičenju. Naravno, u našem mentalitetu je normalno da nam očekivanja bude ogromna. Mi kada pobedimo jednu utakmicu odmah su prvaci.. Najbitnije je da uživimo, da pokažemo ponos što smo na tako velikom događaju u državnom dresu da se prepustimo i pokušamo da napravimo rezultat.

Da li je takmičenje uz Nemačkoj kruna Vaše karijere?

- Imam iza sebe dva Mundijala i sada EURO. Mislim da reprezntacija Srbije mora da ide na svako veliko takmičenje i da se to postavi kao nešto normalno. Eto, išli smo na dva Mundijala zaredom, sada EURO... Potrebno je tako da nastavimo i da se plasiramo i na naredna takmičenja i tako možemo da dođemo do nekog velikog rezultata. Atmosfera koju imamo kod selektora Stojkovića je neverovatna, svi su složni, uživamo kada smo zajedno i uvek jedva čekamo okupljanje!

Sve to uopšte ne deluje lako... Klub, reprezentacije... Provodimo sa vama dan i to je daleko od onoga kako "obični" ljudi zamišljaju život vrhuskih sporta

- Dosta vremena smo na terenu, radimo, moramo da održavamo nivo i povećavamo ga, ako želimo da trajemo. Puno je odricanja. Svi nekako vide taj lepši deo, ali... Ima to sve i drugu stranu. Igramo svaka 3-4 dana, između toga su treninzi, sastanci, a dodatna otežavajuća okolnost ovde su karantini. U prethodnim klubovima to nisam imao, a ovde sada to oduzima i to malo slobodnog vremena koje imaš.

foto: Kurir sport

A, kada bi se vratili na početak cele fudbalske i životne priče - to je vaša Bačka Topola.

- Ponosan sam na moje mesto gde sam odrastao. Prelepo detinjstvo pamtim, a i dan danas ima mnoštvo drugara iz rodnog mesta.

Ostavljate u razgovoru utisak izuzetno vaspitanog čoveka, koga slava nije promenila ni pedalj...

- Srećan sam što su nas tako vaspitali roditelji, kako mene tako i dve moje sestre. Izveli su nas na pravi put, lepo edukovali, naučili finom ponašanju da poštujemo i vrednujemo stvari u životu.

Koji bi bio strožiji, otac ili majka?

- Mislim da su uvek balansirali, da nekad kada je majka oštrija, onda otac bude mekši i obrnuto. Otac je dosta i radio, pa nije uvek mogao da bude tu, a majka je bila uvek u kući uz nas.

foto: Kurir sport

Otkud u celoj priči fudbal?

- Počeo sam trenirati sa šest godina. Kraj u kom sam živeo je bio takav, igralište i po ceo dan - lopta, fudbal. Bukvalno nisam ni dolazi kući da jedem. Majka me je jurili, ajde dolazi više. Živeo sam na trećem sportu, pa sam tako znao da samo stane ispod balkon i vičem "mama, baci mi loptu da idem na fudbal". Prelepo odrastanje, zaista.

I zaista je to bilo izuzetno lepo - nekad! A, kako je danas, telefoni, internet?

- Trudim se da koristim što manje telefon. Mislim da su sve te stvari malo pogoršale međuljudske odnose i da nekako ljudi sad i kad sednu, da piju piće, da više koriste telefon! Zar nije bolje je da pričam od toga?

Kada završimo razgovor, odete kući... Ko je Dušan privatno?

- Običan čovek posvećen porodici i prijateljima, ne volim previše da pričam o sebi da li sam ovakav ili onakav. Naučen sam tako. Uvek želim da se pokažem u najboljem svetlu i odgojen sam da za porodicu i prijatelje dajem sve.

foto: Starsport

A, kada se završi fudbal, gde ćemo gledati Tadića?

- Razmišljam o klupi, ali kao trener, nikako igrač na klupi (smeh). Videćem kada dođe vreme za to... Uvek sam verovao u sebe. I kada sam počinjao u Bačkoj Topoli i kada sam sa 14 godina prešao u Vojvodinu. I uvek sam radio ono što volim i ulagao sve u to. Tako će biti i kada dođe momenat za nove izazove u životu.

Mama, nisam još uspeo - tek ću Šta vam roditelju danas kažu kada vide šta ste sve postigli? - Nekako majka voli da kaže, nešto kao, kako sam uspeo, velika karijera i tako to. A, onda ja njoj uvek kažem, mama nisam još uspeo, tek ću. Lepe stvari ostavljaš iza sebe i nastavljaš sa još većim ciljevima.

Uzori - Zidan i Brajant Kako su vam bili uzori i sportisti koje se posebno veliki da gledate? - Što se fudbala tiče Zinedin Zidan, a ovako u sportu Kobi Brajant. Koji su vam hobiji? - Volim da pecam, kad imam vremena.

Zašto je fizički izgled bitan... Dušan Tadić izuzetno vodi računa i ishrani, treningu... S toga ni ne čudi kako izgleda: - Ako nisam fizički besprekorno spreman, ne bih mogao da uopšte da igram fudbal na nivou na kom želi. Fizička sprema je posebno bitna u ovim godina. Takođe, uvek želim da budem zadovoljan sam sa sobom. foto: Seskimphoto / imago sportfotodienst / Profimedia

Traka oko ruke Gde ste god bili, oko ruke ste nosili kapitensku traku. Imate taj liderski gen, zar ne? - To je velika obaveza i odgovornost definitivno. Međutim i kad sam bio mlađi i kad nisam nosio kapitansku traku, tako sam se ponašao. Jednostavno, to ili imaš ili nemaš. Želiš jednostavno to svoje liderstvo da preneseš i na druge igrače i tu svoju energiju da usmeriš ka svom timu da ostvari rezultate.

Uspeh na EURO Naredna dva sportska cilja - šta bi ona bila? - Uspeh na Evropskom prvenstvu sa Srbijom! Naravno, titula sa Fenerbahčom, a voleo bih da osvojimo i Ligu konferencija i Kup Turske...

