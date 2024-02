PETRIĆ PRED DERBI NA MARAKANI: Čeka nas zanimljiva utakmica, rasterećeniji smo od Zvezde

Derbi 22. kola Super lige Srbije biće igran na stadionu „Rajko Mitić“, Crvena zvezda će ugostiti Čukarički, u subotu od 16 časova.

Biće to duel ekipa koje su odlično startovale u „prolećnom“ delu šampionata, ekipa koje su u nastavku u dva meča osvojile po šest bodova. Ta činjenica raduje šefa struke Brđana Gordana Petrića.

- U početku je uvek neizvesno, posle priprema je pitanje kako će ekipa reagovati u prvim zvaničnim utakmicama. Odigrali smo dva meča, jedan na stranu, u Surdulici, malo ko je očekivao da ćemo tamo pobediti sa 3:0. Baš zbog te neizvesnosti koju sam pomenuo, i mi i Radnik smo promenili nekoliko stvari u ekipi. Stekli smo sigurnost, ali protiv Železničara smo bili previše nervozni u većem delu utakmice. Rival je pokazao da je prilično neugodan, ali smo uzeli šestbodova iz dva kola – rekao je na startu Petrić.

Za razliku od većine duela u domaćim takmičenjima, ekipu Čukaričkog će u subotu dočekati verovatno i više od 20.000 navijača.

- Meč protiv Crvene zvezde treba da bude rasterećenje za naše igrače, da pokažu šta mogu i da se pridržavaju dogovora koji ćemo imati. Što se tiče punog stadiona, imaju ovi momci već dosta iskustva, između ostalog i ove sezone u evropskim susretima. Ne može to da bude opravdanje, može samo da im bude motiv više. Od kako sam došao ovde, uvek im tražim da se rasterete, pa će tako biti i pred ovu utakmicu. Ne smeju da budu nervozni, ali moraju da preuzmu odgovornost. I ako pogreše, treba da nastave dalje, da poštuju dogovor koliko god je to moguće – napomenuo je Petrić.

Svestan je Petrić da će veći pritisak biti na crveno-belima.

- Biće to zanimljiva utakmica za oba tima. Oni su u većem moranju od nas, možda i to bude naša šansa. U prva dva kola smo uzeli ono što smo očekivali i planirali, dobili smo mir. Ponavljam, želim da se igrači sada rasterete i da pokažu ono što mogu – kazao je Petrić, koji se potom okrenuo kratkoj analizi rivala:

- Gledao sam ih, naravno. Malo drugačije izgledaju od kako je ekipu preuzeo Vladan Milojević. On je trener koji zna da igra na rezultat, zna kkao funkcioniše Crvena zvezda, zna dosta igrača iz naše lige. Treba da uradimo nekoliko domaćih zadataka da bismo se suprotstavili Zvezdi, ali oni su favoriti u svakom trenutku. Sve ćemo saznati na terenu.

foto: FK Čukarički

Pri kraju zimskih priprema na Kipru Čukarički je pojačao Vinisijus Melo, potom su među belo-crne stigli Koruho Guzman i Milan Pavkov.

- Pavkov je došao pre nekoliko dana, trenirao je sa ekipom na pripremama u Dubaiju, ali je odigrao tek jednu ili dve prijateljske utakmice. Uverio sam se da je došao spreman, bez viška kilograma, nije se opustio. Kod Mela je drugačija situacija, potrebno mu je još dve-tri nedelje kako bi došao u top formu, pre svega što se tiče fizike. Videlo se još na pripremama i u meču protiv Železničara da je on napadač koji zna da igra. Takođe, i Guzmanu je potrebno nekih dve-tri nedelje, ali se vidi da zna da čita igru, ostaje mu da nadoknadi ono što smo mi radili na pripremama. Sigurno da su to kvalitetni igrači, pa je sada „roster“ pomalo i preveliki. Trebalo bi da svi dobiju minutažu, ali pitanje je hoće li moći da bude tako.

U sredu je Čukarički odigrao prijateljski meč protiv Partizana, rezultat je bio u drugom planu, ali su Brđani slavili sa 1:0 golom Cvetkovića.

- Bio je to odličan trening. Čak je šef struke Partizana Igor Duljaj kazao da bi voleo da igramo kad god možemo ovakve duele, ne zbog toga što sam ja nekad bio u Partizanu, već da igrači koji ne dobiju minutažu tokom vikenda to nadoknade utorkom ili sredom, kad god je moguće. Upravo su se na toj utakmici igrači opustili, radili ono što tražim od njih, da u datom trenutku prepoznaju šta se dešava na terenu. Bila je zanimljiva trening utakmica, mogli smo dosta dobrih stvari da vidimo. Kad bi se to prenelo na mečeve koji donose bodove, bilo bi sjajno. Ali, opet, lako je to reći. Najteže je igrati jednostavan fudbal, što inače čine najbolji igrači. Zadovoljan startom drugog dela šampionata je i golman Čukaričkog Nenad Filipović.

- Posle šest osvojenih bodova na startu prolećnog dela šampionata, sa velikom dozom samopouzdanja idemo na gostovanje Crvenoj zvezdi. Jesu utakmice protiv večitih rivala malo drugačije, ipak se radi o najboljim timovima u našoj ligi. Svi igrači imaju dodatni motiv da se dokažu. Rezultatski, bodovi u ovom meču vrede više, ali zna se šta donose eventualne pobede protiv Zvezde ili Partizana. Mi smo narednog rivala na Banovom brdu savladali, ali možda bih više voleo da smo u nekim mečevima protiv slabijih rivala bolje odigrali, bilo je duela na kojima smo prosuli bodove.

Da li bi Čukaričkom bilo teže da je na golu Crvene zvezde Milan Borjan?

- Ne, definitivno. Branio sam u mečevima protiv njega desetak puta već, normalan je osećaj. Kad izađem na teren, ne poznajem nikoga, bez obzira da li mi je brat, zet ili neko treći.

