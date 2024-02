"UZBUĐEN SAM ŠTO ĆU OSTATI KOD KUĆE" Natho produžio ugovor sa Partizanom pa se obratio navijačima - "Kada su uz nas, onda smo..."

Fudbaler Partizana Bibras Natho produžio je danas ugovor sa crno-belima do leta 2025. godine.

"Naravno da je za mene važno i da sam uzbuđen što ću ostati kod kuće, u mom klubu - mestu gde se osećam veoma lepo. Nadam se da ću nastaviti da pružam sreću svim navijačima i da ću pomoći klubu i saigračima da uradimo najbolje za naš klub", rekao je Izraelac za klupski sajt.

Natho je u Partizan došao 2019. godine i do sada je postigao 58 golova i zabeležio 51 asistenciju.

"Mnogo puta sam rekao da se ovde osećam zaista dobro. I moja porodica - supruga i deca se takođe osećaju kao kod kuće. Imam taj osećaj od prvog trenutka! Ovo je veoma lep grad za život, ljudi su topli i prijatni i veoma smo srećni što ostajemo", rekao je Natho.

Natho je izdvojio dobre i loše trenutke u njegovom dosadašnjem boravku u Humskoj.

"Mislim, na kraju krajeva, kada osetiš derbi - to je najbolji osećaj. Ali kada smo pobedili u derbiju u polufinalu (polufinale Kupa Srbije, 2020. godine - prim.aut.) to je bio zaista veliki trenutak za klub i za igrače. Najgori je kada izgubiš, a kada Partizan izgubi - to je definitivno najgori osećaj. Kada smo bili četvrti na kraju sezone, to je za nas bila tragedija i najteži momenat do sada", rekao je on.

foto: FK Partizan

On je naveo da još ne zna čime će se baviti kad završi igračku karijeru, ali je rekao da želi da ostane u fudbalu.

"Ne znam tačno čime bih voleo da se bavim nakon igračke karijere, možda u stručnom štabu - pomoćni trener ili trener, možda sportski direktor, ali sve zavisi od situacije i momenta", rekao je Natho.

"Mislim da mogu puno da pomognem na mestu na kome budem bio, da mogu mnogo da pružim i nadam se da će se to i ostvariti. Bio bih više nego srećan ako to bude u Partizanu, ali videćemo šta donosi budućnost", dodao je.

On je, na kraju, imao poruku za navijače Partizana.

"Moja poruka navijačima je kao i uvek do sada: Partizan je najvažniji i klub je veći od bilo koga. Ono što je dobro za klub, to treba svima da nam bude najvažnije", rekao je Natho.

"Želim, takođe, da im kažem da sam zahvalan za svu podršku koju pružaju i da su najbolji navijači koje sam sreo. Kada su uz nas, nezaustavljivi smo, a jedan od najlepših osećaja je kada napune naš stadion i bodre nas. Obećavam im da ću dati svakog dana 100 odsto i pokušati da ih učinim srećnim, da im dam mnogo pobeda i, nadam se titulu", zaključio je on.

Kurir sport

Bonus video:

00:38 Partizanov Izraelac Bibars Natho dobio srpski pasoš