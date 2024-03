ŠKOLA I LOPTA IDU ZAJEDNO Ko kaže da su fudbaleri NEOBRAZOVANI? Priča koja je oduševila Srbiju: Profesori u školi, a igraju fudbal

U prvom timu OFK „Topličanin“ dvojica fudbalera su nastavnici u školama u Prokuplju, čak je jedan matematičar u srednjoj školi. Ovaj klub ima i trenera koji je nastavnik francuskog. Time se dokazuje, onim laicima, da fudbal nije samo jurenje za loptom, već i misaona veština.

U svojim školama, ovi nastavnici, primerom promovišu sport i to im odlično ide. Tako je Ivan Kaličanin (39) iz Prokuplja, kapiten u timu, a nastavnik fizičkog. To i ima veze, pa je, moglo bi se reći i logičan sled događaja, ali on je prvi nastavnik fizičkog koji profesionalno igra fudbal.

- Od osme godine igram fudbal, nekako je sastavni deo mene. Od 2015. godine sam u ovom timu, a ranije sam igrao u drugim. Znate, lepo je kad vam deca u školi, nakon nedelje, kada obično imamo utakmice kažu:“Nastavniče, bili ste dobri. Odlično ste odigrali utakicu!“ – priznaje Kaličanin koji je i vezni igrač u OFK „Topličanin“.

foto: Kurir sport / B. R.

U prvom timu je i nastavnik matematike u srednjoj školi Miodrag Krstić (35) . On kaže da je u ovom timu od 2007. godine, sa nekim prekidima.

- Proračuni su tu! Ceo život igram fudbal i zaista mi je on ljubav. Fudbal nije smao trčanje za loptom, već i ozbiljna tehnika, nauka, čak - kaže Krstić.

Dodaje da je lepo i to što igra sa četvoricom bivših učenika.

- U početku su onako imali neki pozitivan otpor, znate, bio sam im nastavnik, a sada smo na istom terenu, a sada su se opustili. Mislim da im je zanimljivo što me vide ovd eravnopravnim sa njima - kaže Krstić.

Objašnjava da često đaci u školi u kojoj predaje dolaze i sa njim komentarišu tokom odmora utakmice.

- Smatram da je lepo što mogu da im pomognem da se na ovaj način posvete sportu i dolaze na utakmice, ako već nisu raspoloženi da nam se priključe. Matematiku predajem, ali se i trudim da im pokažem da treba da se okrenu sportu, da se trude da izgrade svoje ličnosti na pravi način - dodaje Krstić.

foto: Kurir sport / B. R.

I nije to sve. Mlađim kategorijama u ovom klubu, trener je profesor francuskog jezika Vojkan Tasković. I on sa svoje strane daje doprinos da se deca okrenu sportu i da se otrgnu negativnim uticajima, kojih je mnogo.

- Zaista smo ponosni na naše profesore. Oni su ambasadori i kluba i sporta u Prokuplju. Deca ih vide kao uzor, što je dobro, jer onda i oni žele da se bave sportom, a ne da slobodno vreme provode u nekim pogrešnim aktivnostima - kaže predsednik OFK „Topličanin“ Nikola Stevanić.

On dodaje da je ovaj klub, prvi tim u njemu, sastavljen isključivo od igrača iz Prokuplja, jer žele da istaknu značaj sporta i fudbala i prenesu mladima poruku da je bolje da se bave sportom, nego da slobodno vreme koriste za nezdrave aktivnosti.

Kurir sport / B. R.