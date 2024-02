TEN HAG SKRENUO PAŽNJU FULAMU: Trebalo bi da se izvine Fernandešu

Trener Mančester junajteda Erik Ten Hag izjavio je danas da bi Fulam trebao da se izvini njegovom fudbaleru Brunu Fernandešu zbog snimka koji je admin njihovog TikTok naloga objavio, a u kojem se ismeva fudbaler.

Na pomenutom snimku Fernandeš pada nakon šuta i ukazuje da je povređen, što su mnogi navijači smatrali simuliranjem, a na Fulamovom TikTok nalogu je isti snimak objavljen uz opis: "Drago nam je da je OK", što je Ten Hag osudio, prenosi Skaj.

Fulam je u Mančesteru pobedio u subotu Junajted 2:1 u utakmici 26. kola Premijer lige.

"Nisam znao za ovaj video. Ako su ovo uradili, rekao bih da to nije u redu. Apsolutno nije u redu. Nije u redu da klub daje takve izjave. Trebalo bi da se izvini zbog ovoga", rekao je Ten Hag.

Na utakmici FA kupa u sredu štoper Notingem Foresta Felipe je uhvatio Fernandeša za vrat, a trener Junajteda smatra da bi sudije trebale da ga zaštite više u ovakvim situacijama.

"On je veoma strastven i kreativan igrač. On stvara najviše šansi u Premijer ligi. Vidite da ga protivnici ciljaju, posebno nakon duela sa Fulamom u subotu kada su ga protivnici više puta udarali, a arbitri su to videli i nisu odreagovali. Onda osećam da bi sudije trebalo više da ga zaštite", izjavio je Holanđanin.

Ten Hag je rekao da će Portugalac biti spreman za susret sa Mančester sitijem u nedelju.

Fernandeš je ove sezone za Junajted postigao sedam golova i upisao osam asistencija u svim takmičenjima.

Derbi Mančestera u 27. kolu Premijer lige je na programu u nedelju od 16.30, a aktuelni šampion Siti će biti domaćin.

